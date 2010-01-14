Янукович думает, что стране не дает нормально жить один человек

Кандидат на пост Президента Украины, Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что возглавляемая им Партия регионов не допустит срыва выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Харькове, где находится с рабочей поездкой.

Отвечая на вопрос о заявлениях его политических оппонентов о возможности срыва выборов Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Никаких таких сценариев мы не допустим. Если кто-то эти мечты носит в себе – мы их разочаруем».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня больше всего о возможности фальсификаций и срыва выборов говорит премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Это единственный человек, который уже 5 лет не дает стране нормально жить, в том числе и в канун выборов, выдумывая сегодня различные технологии, известные и неизвестные ни в каких энциклопедиях мира», - отметил кандидат в президенты.

По его убеждению, паника, которая сегодня наблюдается среди представителей власти, является неслучайной, ведь больше 80% украинцев не доверяют этой власти.