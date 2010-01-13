Ляшко хочет, чтобы Ющенко доказал в Печерском суде «три его судимости»

Народный депутат Украины от БЮТ Олег ЛЯШКО обратился в Печерский районный суд Киева с иском к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть обвинения в свой адрес о якобы бы наличии трех судимостей, которые прозвучали 12 января во время пресс-конференции главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на О.ЛЯШКО.

"То, что случилось 12 января, – не первый случай оклеветания меня со стороны действующего пока Президента Украины. Но свои слова о моих якобы «трех судимостях» Виктору Андреевичу теперь придется доказывать в суде. Я подал иск к гражданину ЮЩЕНКО в Печерский районный суд г. Киева, первое заседание должно состояться 19 января 2010 года", - отметил народный депутат.

При этом О.ЛЯШКО отметил, что он "всю свою сознательную жизнь работал в журналистике, всегда резко критиковал власть, за что и преследовался – и ЮЩЕНКО это точно известно. Факты моего незаконного привлечения к уголовной ответственности и незаконного осуждения общеизвестны, и на протяжении нескольких лет широко освещались в средствах массовой информации". "Этим фактам давно дана оценка и журналистским сообществом, и политиками, и Европейским судом по правам человека", - подчеркнул депутат.