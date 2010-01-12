У Луценко рапортуют о снижении числа преступлений

Министерство внутренних дел Украины заявляет об уменьшении в 2009 году количества преступлений в стране.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В частности, в прошлом году в органы внутренних дел поступили свыше 2 миллионов 907 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 434,7 тысячи преступлений, в том числе 398 тысяч - общеуголовной направленности. По сравнению с 2008 годом уменьшилось количество умышленных убийств на 8,5%, умышленных тяжелых телесных повреждений – на 18,1%, в частности повлекших смерть потерпевшего, – на 31,5%.

Также уменьшилось количество изнасилований (на 13,9%), преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (на 2,2%) и случаев незаконного завладения транспортными средствами (на 10,5%).

Работники милиции раскрыли почти 300 тысяч преступлений, в том числе 269 тысяч общеуголовной направленности, из которых 92,2 тысячи, - тяжкие и особо тяжкие, 26,1 тысячи – минувших лет.

В прошлом году была прекращена деятельность 379 организованных групп и преступных организаций. Разоблачены 1 570 лиц, которые в их составе совершили 3 514 преступлений, в частности 25 умышленных убийств, 135 разбоев, 72 грабежа, 949 преступлений, связанных с незаконным обращением наркотиков, 64 – легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 680 краж. Стражи порядка выявили 20 фактов бандитизма и 22 – создание преступной организации.

В сфере экономики разоблачены свыше 36,6 тысячи преступлений, в том числе 15,8 тысячи тяжких и особо тяжких.

В сфере незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров разоблачено свыше 57,6 тысячи преступлений. Задокументировано почти 16 тысяч фактов сбыта наркотиков. Ликвидировано 2,1 тысячи наркопритонов, в частности 579 – для производства и изготовления наркотиков. Из незаконного обращения изъято 10,8 тонн (по завершенным уголовным делам) наркотических средств.

У злоумышленников было изъято почти 3,1 тысячи единиц огнестрельного оружия, в том числе 1,4 тысячи нарезного, 314 гладкоствольного, 1,4 тысячи другого, 62 самодельных взрывных устройства, 311 гранат и 130 тысяч патронов.

Разоблачены свыше 212 тысяч лиц, виновных в совершении преступлений. Установлены 16,3 тысячи преступников, которые скрывались от суда и следствия, и судьба 4,1 тысячи без вести пропавших граждан.

В результате предпринятых МВД мер, на протяжении прошлого года на 28% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими, на 31% - погибших и на 28% - травмированных участников дорожного движения. Таким образом, по сравнению с 2008 годом была сохранена жизнь свыше 2,3 тысячи людей и предупреждено травмирование почти 17,6 тысячи граждан.