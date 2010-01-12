Кожемякин: регионалы так бежали к Литвину, что потеряли половину бумаг

Партия регионов делает все для того, чтобы сорвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией Блока Юлии Тимошенко. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ АНДРЕЙ КОЖЕМЯКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, «как только в Партии регионов узнали об инициативе БЮТ созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины 13 января для решения единственного вопроса – принятия закона, который сделал бы невозможными масштабные фальсификации, они тут же ринулись со своими заготовленными 150-ю подписями, чтобы первыми созвать внеочередное заседание и, таким образом, самим формировать повестку дня».

Как сообщил народный депутат, фракция ПР внесла в повестку дня внеочередного заседания парламента более 60 вопросов.

«Очевидно, – отметил А.КОЖЕМЯКИН, - ПР предложила бы и больше вопросов, но так бежали и спешили в кабинет спикера, что половину бумаг потеряли по пути».

А.КОЖЕМЯКИН убежден: оперативность, с которой фракция ПР отнесла свои 150 подписей для созыва внеочередной сессии, является наиболее убедительным аргументом того, что они из последних сил пытаются создать условия для масштабных фальсификаций.

«Сами представители Партии регионов не верят в победу Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах президента. Именно поэтому они постоянно обращаются к нумерологии, ищут спасения в номерах и разнообразной мистике. На самом деле, они прекрасно понимают, что на честных, прозрачных и справедливых выборах В.ЯНУКОВИЧ никогда не одержит победы», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

«Вопрос демократичности выборов – это вопрос, который тревожит не только Блок Юлии Тимошенко. Для большинства политических сил, представленных в украинском парламенте, честность, прозрачность и открытость выборов – это не пустые избирательные лозунги. Поэтому, как бы ни пыталась ПР подтасовать результаты выборов – наша политическая сила сделает все для того, чтобы народ, а не политтехнологи ПР, избирали Президента Украины», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, фракция Блока Юлии Тимошенко инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады Украины 13 января для принятия законопроекта о запрещении голосовать на дому без документального подтверждения. Как говорится в заявлении фракции, «подконтрольное Партии регионов большинство в Центральной избирательной комиссии 4 января этого года приняло решение о порядке голосования на дому и внесении избирателей в списки для голосования в день выборов, что противоречит демократическим нормам проведения выборов. Таким образом, приближенные к Партии регионов члены ЦИК фактически открыли неограниченные возможности для применения массовых фальсификаций во время выборов Президента Украины».

11 января заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН, комментируя инициативу Блока Юлии Тимошенко относительно проведения внеочередного заседания ВР 13 января, заявила, что на возможном внеочередном заседании Верховной Рады 13 января фракция Партии регионов первыми для рассмотрения в повестке дня будет инициировать вопросы об отчете правительства и принятии государственного бюджета на 2010 год. «Блоку Тимошенко не везет с цифрами. Цифру 13 ТИМОШЕНКО имеет в бюллетене для голосования, 13 января для их внеочередной сессии также будет несчастливым днем», - уверена А.ГЕРМАН. «Мы сформируем повестку дня - и мы имеем на это право - таким способом, чтобы рассмотреть бюджет и отчет правительства. И это будет в то несчастливое число, которое перечеркнет планы БЮТ», - отметила А.ГЕРМАН.