Яценюк рассказал, зачем ему кресло Президента

Лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК баллотируется на пост Президента Украины затем, чтобы начать процесс модернизации Украины.

Об этом он сказал во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он отметил, что Президент “должен возглавить процесс изменений в Украине”. По словам А.ЯЦЕНЮКА, “реализация государственного процесса строительства должна осуществляться исключительно с должности Президента”. “И я иду в президенты именно для того, чтобы начать процесс модернизации Украины в целом”, - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что, “безусловно, чтобы это произошло, необходим и премьер, у которого все в порядке и с профессиональными качествами, и с головой, а также необходим весь состав Кабинета министров”. “Но это уже “вторая серия”, - сказал кандидат в Президенты.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “если в стране изменится Президент, если в стране изменится политика офиса №1, тогда страну можно менять”. При этом он добавил: “А если придет ЯЦЕНЮК на должность премьер-министра, даже со своей фракцией, даже со своей коалицией и своей программой, он натолкнется на одно - на старое и прошлое, которое будет сидеть на посту Президента Украины”. По его словам, в такой ситуации “это - бессмысленная задача”, и тогда опять “будет борьба”.

“Поэтому я хочу возглавить процесс изменений в стране. И возглавить этот процесс можно только с одной должности – с должности Президента страны”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

На вопрос, кто в Украине может стать премьер-министром, Арсений ЯЦЕНЮК ответил: «Пройдут досрочные парламентские выборы, будет новая коалиция, и именно коалиция будет вносить Президенту кандидатуру премьер-министра”. “В стране есть три человека, которые могут быть премьерами. Будут выборы – сразу и увидите”, - сказал он.