Регионалы собираются в среду перечеркнуть планы Тимошенко

На возможном внеочередном заседании Верховной Рады 13 января фракция Партии регионов первыми для рассмотрения в повестке дня будет инициировать вопрос об отчете правительства и принятии государственного бюджета на 2010 год.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН, комментируя инициативу Блока Юлии Тимошенко относительно проведения внеочередного заседания ВР 13 января.

«Блоку Тимошенко не везет с цифрами. Цифру 13 ТИМОШЕНКО имеет в бюллетене для голосования, 13 января для их внеочередной сессии также будет несчастливым днем», - уверена А.ГЕРМАН.

«Мы сформируем повестку дня - и мы имеем на это право - таким образом, чтобы рассмотреть бюджет и отчет правительства. И это будет того несчастливого числа, которое перечеркнет планы БЮТ», - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады 13 января для принятия решения о запрещении голосовать дома без документального подтверждения.

Между тем председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявил сегодня, 11 января, что пока не получал документы относительно инициативы 150 народных депутатов о проведении внеочередного заседания парламента.