Кравчук уже начал просить Тимошенко назначить Медведчука

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК выступает за назначение генеральным прокурором Украины Виктора МЕДВЕДЧУКА в случае избрания Президентом Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в полтавском филиале ИА "Новини України", которая транслироваласть в он-лайн режиме на сайте http://novyny.pl.ua

Л.КРАВЧУК заявил, что в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента она осуществит свое намерение о смене генпрокурора, и он бы рекомендовал ей назначить на эту должность В.МЕДВЕДЧУКА.

«Я положительно оцениваю назначение на эту должность Виктора МЕДВЕДЧУКА. Он профессионал, доктор юридических наук. Знает всю систему...» - сказал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО ранее заявлял, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО планирует в случае своей победы на выборах назначить генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.