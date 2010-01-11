Тимошенко призывает запретить голосование без справки

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает все политические парламентские силы поддержать законопроект о запрещении голосовать дома без документального подтверждения.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире “5-го канала” в воскресенье.

"Я призываю все политические силы, которые не декларируют, а реально поддерживают честные выборы, поддержать проведение внеочередного заседания Верховной Рады и призываю Президента, который может здесь проявить свое лидерство и свою честную позицию – подписать этот закон в ту же минуту, когда его примет парламент", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, для того, чтобы выборы прошли честно и без фальсификаций, Верховная Рада должна принять закон о запрещении голосования на дому без документального подтверждения состояния здоровья избирателя.

"Я думаю, что уже с завтрашнего дня нужно объявлять внеочередное заседание Верховной Рады и выносить на рассмотрение вопрос о голосовании на дому исключительно по справкам врачей, больниц, где подтверждено, что человек физически не может прийти на избирательный участок", - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.