СБУ предостерегает от допуска к выборам граждан с двумя паспортами

Управление военной контрразведки Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе обращает внимание избиркома №224 на необходимость недопущения голосования работниками военных частей и учреждений ЧФ РФ, которые имеют украинские и российские паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из членов Окружной избирательной комиссии ТИО №224 на сегодняшнем заседании окружкома.

По его информации, 7 января в Окружную избирательную комиссию ТИО №224 на имя ее председателя Анны ИЗОТОВОЙ поступило письмо от начальника Управления военной контрразведки Службы безопасности Украины в АРК и городе Севастополе, в котором обращается внимание на факты внесения в список границ отдельных участков (в письме речь идет о 6 участках, приводятся их номера и номера российских военных частей) на ТИО №224 одиннадцати военных частей и учреждений ЧФ РФ.

Как отмечается в письме, не “исключается что среди данной категории граждан есть лица, имеющие так называемое двойное гражданство, то есть, одновременно украинские и российские паспорта”.

Кроме того, как отметил член окружкома, в письме выражается беспокойство по поводу того, что на данное время отсутствует какая-либо информация о создании заграничного избирательного участка на спасательном буксире “СБ-36” военной части 26979 ЧФ РФ, в составе экипажа которого есть граждане Украины. Буксир уже длительное время находится за пределами Украины, данные о возвращения “СБ-36” до 17 января не получены.

В письме отмечается, что “это создает предпосылки к нарушениям законов Украины “О гражданстве Украины”, “О выборах Президента Украины”, Указа Президента Украины от 16.10.2009 года №832/2009 и других нормативно-правовых актов нашего государства”. Управление военной контрразведки Службы безопасности Украины в АРК и городе Севастополе просит окружком во время упорядочения избирательных списков рассмотреть данные вопросы в ходе своих заседаний. Кроме того, предлагается в случае выявления во время голосования лиц, имеющих так называемое двойное гражданство, акцентировать внимание представителей органов МВД, которые будут дежурить на избирательных участках.

В письме также содержится просьба сообщить о подобных фактах, а также о возможных путях решения вопроса обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины - членов экипажа “СБ-36”.

Окружком принял информацию к сведению. Относительно экипажа судна “СБ-36”, то, как заявила А.ИЗОТОВА, о нем и о том, что на нем находятся 32 гражданина Украины, окружкому стало известно лишь вчера. В то же время, прибавила она, комиссии неизвестно, в каком городе и в какой стране судно будет находиться 17 января, в день проведения выборов.