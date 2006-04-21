Черновецкий обещает использовать манежи по назначению

12:04, 21 апреля 2006
Политика
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Для этого будет создана отдельная структура

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что все манежи и спортивные комплексы столицы будут возвращены в собственность города, и использоваться по функциональному назначению.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос по поводу возвращения территориальной громаде Киева легкоатлетического манежа.

«Все манежи будут возвращены. Таких манежей по городу миллионы и все будут возвращены. Я за то, чтобы дети могли заниматься спортом», - сказал он.

Кроме этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает необходимым создать в Киеве отдельную структуру, которая будет заниматься организацией работы спортивных комплексов. Первоочередной задачей он считает на сегодня сохранить Олимпийский комплекс, который, как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, приватизируется.

 

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