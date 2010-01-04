Тигипко: правительство просто лезет в карман будущих поколений

16:58, 04 января 2010
Политика
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Кандидат - об атомной энергетике

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что уроки Чернобыля должны быть усвоены правительством, чтобы программы продления ресурса блоков остальных четырех украинских АЭС финансировались планомерно и эффективно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя вступление в действие Закона Украины № 886-VІ «Об общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему».

«Атомная энергетика зарабатывает достаточно денег, чтобы их хватило и на модернизацию, и впоследствии - на приведение снятых с эксплуатации энергоблоков в состояние «зеленой опушки», - заявил С.ТИГИПКО.

По его убеждению, правительство лишь должно по назначению использовать полученные АЭС доходы. “Если нет, то вся страна окажется в финансовых заложниках чрезвычайной программы по продлению ресурса энергоблоков, как это происходит сейчас с ЧАЭС», - отметил он.

По мнению политика, абсолютно недопустимо изъятие получаемых энергетиками доходов путем внедрения акцизов на электроэнергию.

«Правительство просто влезает в карман будущих поколений украинцев, - уверен С.ТИГИПКО. - Средства для модернизации атомных энергоблоков должны быть защищенными статьями бюджета государственной компании «Энергоатом». Иначе налогоплательщикам снова придется срочно расщедриваться на очень дорогие атомные программы».

 

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