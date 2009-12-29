Ющенко разрешил отложить борьбу с коррупцией на три месяца

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции".

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 23 декабря.

Законом предусмотрено внесение изменений в пункт I раздела VIII «Заключительные положения» Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», статью 28 Закона «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», раздел II Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения» о перенесении даты вступления в силу данных законов на 1 апреля 2010 года.

Фракция БЮТ настаивала на введении в действие антикоррупционных законов с 1 января, а Кабинет Министров предложил Президенту ветировать закон, откладывающий борьбу с коррупцией до 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, вчера вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО передал коментарий, в котором напомнил, что в результате такого голосования, с 1 января не вступят в силу следующие нормы: ограничения относительно работе «близких лиц»; ограничения на получение подарков; введение специальной проверки лиц, претендующих на должности, связанные с выполнением функций государства; расширение круга должностных лиц, к которым применяются средства финансового контроля (ежегодное декларирование имущества, доходов и расходов, заблаговременное сообщение о намерении открыть счет в зарубежном банке); введение более жестких уголовных и административных взысканий за коррупционные деяния должностных лиц и др.

Н.ТОМЕНКО убежден, что данный закон станет двойным тестом для Президента В.ЮЩЕНКО. «С одной стороны это тест на готовность бороться с коррупцией, а с другой – тест на то, действительно ли Президент системно работает с командой Виктора ЯНУКОВИЧА. Ведь, как известно, именно Партия регионов наиболее активно отстаивала принятие законопроекта», - подчеркнул он.