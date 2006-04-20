Партия регионов возглавила все Харьковские райсоветы

Представители Партии регионов возглавили все девять районных советов Харькова. Они были избраны на первых сессиях районных советов нового созыва, которые на днях прошли в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает интернет-сайт Харьковского областного отделения Партии регионов.

Председателем Дзержинского райсовета Харькова избран Валентин ДУЛУБ, Жовтневого – Семен ЕРОМЕЦКИЙ, Киевского – Валерий КОНОНОВ, Коминтерновского – Николай БИЛОДИД, Ленинского – Анатолий НОМЕРОВСКИЙ, Московского – Леонид КОНОВАЛОВ, Орджоникидзевского – Владимир ГОЛОВКО, Фрунзенского – Татьяна ТОПЧИЙ, Краснозаводского – Николай ГНИДЕНКО.

В пресс-службе областного отделения Партии регионов также сообщили, что вскоре завершится процесс избрания руководителей советов в районных центрах Харьковской области. По предварительным данным, на сегодня представители Партии регионов возглавили более половины районных советов в райцентрах Харьковщины.