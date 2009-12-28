Тимошенко нацелилась ликвидировать льготные очереди на жилье за 3 года

Продолжение реализации антикризисной программы правительства по развитию строительной отрасли позволит уже за три года обеспечить жильем всех очередников-льготников. Об этом в воскресенье заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время церемонии вручения ключей 95 очередникам – сотрудникам силовых структур в новом жилищном комплексе «Олимпик-2» в Днепропетровском районе области, передает корреспондент УНИАН.

«Я думаю, что если мы в 2010 году эту программу развернем на полную мощность – я просто могу вам твердо сказать, что за три года мы забудем, что такое льготные очереди. Их просто не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также в ходе церемонии премьер-министр вручила правительственные отличия сотрудникам компании, осуществлявшей строительство данного комплекса – ООО «Рубикон-Трейдинг».