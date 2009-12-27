Ющенко примет участие в новом спецпроекте «Демократия по-украински»

В воскресенье, 27 декабря, в 17.30 в эфир Национальной телекомпании Украины выйдет специальный проект «Демократия по-украински» с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В Украине демократия, свобода слова, свобода выбора – это, к сожалению, не аксиомы... Все, о чем мы говорили в контексте демократии, находится под большим риском. Каждую минуту, каждый день мы должны бороться за демократию», – сказал в частности Президент во время записи программы.