Томенко: следует прекратить использовать афганцев в политике

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО передал госпиталю для воинов-интернационалистов «Лесная поляна» в Пуще-Водице спортивное оборудование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, сегодня по случаю 30-й годовщины введения советских войск в Афганистан вице-спикер, как бывший афганец, посетил этот госпиталь.

Во время встречи с коллективом госпиталя Н.ТОМЕНКО сказал: «Сегодня необходимо прекратить попытки использования афганцев в политических интересах в интересах той или иной партии, и подумать о том, как организовать достойное лечение людей, которые служили в Афганистане, обеспечить реализацию их социальных гарантий и создать нормальные условия для реализации их потенциала в условиях современной Украины».

Вице-спикер передал в госпиталь спортивное оборудование и подарки для тех, кто сейчас находится на оздоровлении. Также Н.ТОМЕНКО обсудил с главным врачом заведения Владимиром НЕРОДОЙ возможность обеспечения современным медицинским оборудованием лечебной базы единственного в своем роде госпиталя.

Говоря об участии советских войск в военных действиях в Афганистане, Н.ТОМЕНКО отметил: «Война в Афганистане – преступление руководства Компартии, и в то же время героизм молодых людей, которые защитили себя и выполнили свой солдатский долг».

При этом он заметил, что через 30 лет после начала этой «неправильной» войны, нужно меньше думать о политике, а больше о конкретных людях.

«В этот день нужно вспомнить всех, кто погиб там, в Афганистане, не забывать о тех, кто вернулся, став не только мужественнее, но и получив ранение или болезнь. Нужно заботиться о них и их семьях. Однако не менее важно брать пример с тех успешных сегодня афганцев, среди которых известные бизнесмены, государственные деятели, умелые руководители. Они смогли использовать опыт выживания в этой чужой для украинцев войне и конвертировать его в добрые, успешные дела для своей страны», - убежден Н.ТОМЕНКО.