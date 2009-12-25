Янукович заявляет, что ему не о чем говорить с Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ему не о чем говорить с премьер-министром Украины, кандидатом в президенты Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил по дороге в студию программы «Шустер Live», отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, готов ли он сегодня встретиться в прямом эфире с Ю.ТИМОШЕНКО, которая намерена приехать на эфир телепрограммы.

«Я не собираюсь с ней встречаться. Мне не о чем с ней говорить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.