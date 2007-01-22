Бойко о скандале с туркменской оппозицией узнал из газеты

Пребывание туркменских оппозиционеров в Украине не сказалось на взаимоотношениях Украины и Туркменистана в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе прямой телефонной линии в Кабмине заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

«Мы не заметили никаких недружественных актов или охлаждения со стороны туркменской стороны. Напротив, есть понимание того, что у нас будущее будет в тесной интеграции по инвестиционным проектам, которые очень важны для экономики нашей страны и экономики Туркменистана», - сказал министр, отметив при этом, что общая сумма данных инвестиционных обязательств составляет более миллиарда долларов.

Отвечая на вопрос, известно ли ему об инициировании служебного расследования по факту визита туркменских оппозиционеров, Ю.БОЙКО сказал: «Расследование, как появились эти люди, которые нежелательны для наших стратегических партнеров, безусловно, ведется. Кто инициировал (расследование), не могу сказать. Я сам узнал об этом из прессы», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" 20 января сообщила о том, что якобы премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования относительно министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины. Ссылаясь на свои источники, газета назвала причиной этого участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.

Между тем в пресс-службе Минтранса сообщили, что министр транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обратится в Комиссию по журналистской этике с просьбой дать оценку действиям журналиста газеты «Зеркало недели» при подготовке статьи «Приглашения в чужой монастырь» от 20 января 2007 года.