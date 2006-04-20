Ющенко с супругой откроют конференцию «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы”
19:31, 20 апреля 2006Политика
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В понедельник, 24 апреля, в 15.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО примут участие в открытии международной научно-практической конференции «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее».
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, мероприятие состоится в Национальной опере Украины.
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