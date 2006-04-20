Ющенко с супругой откроют конференцию «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы”

В понедельник, 24 апреля, в 15.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО примут участие в открытии международной научно-практической конференции «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее».

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, мероприятие состоится в Национальной опере Украины.