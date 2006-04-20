Черновецкий расколол ”античерновецкое большинство”

Председатель политсовета Гражданской партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ считает, что подписание депутатами Киевсовета от «Блока Кличко ПОРА-ПРП» «Протокола чести» не означает создания коалиции с новоизбранным городским председателем Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сказал В.КАСЬКИВ корреспонденту УНИАН, он лично этот документ в руках не держал, но с его содержанием ознакомлен. “Это лишь начало нормального, цивилизованного подхода к работе. Я считаю, что следующим шагом блока должно стать требование немедленного обсуждения плана развития города, поскольку формальное вхождение в какие-либо политические объединения – означает взять на себя ответственность”, - сказал В.КАСЬКИВ и добавил: “Я считаю, что пока не будет официального документа, за что готовы взять ответственность отдельные люди или политические силы, не следует говорить о коалиции”.

Он также заметил, что из-за отсутствия Виталия КЛИЧКО в Украине не мог с ним обсудить ситуацию, сложившуюся в блоке.

“Я очень рассчитываю, что сразу по возвращении из Германии В.КЛИЧКО у нас состоится разговор на тему перипетий относительно формирования власти в Киеве, и, надеюсь, мы придем к общей позиции”, - добавил В.КАСЬКИВ.

По его убеждению, предыдущее решение В.КЛИЧКО возглавить коалицию, “которой в принципе не существует”, не будет иметь успеха.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Блок Юлии Тимошенко, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП и Гражданский актив Киева заключили Соглашение о сотрудничестве и создании коалиции демократических сил Киева «Справедливый Киев». Документ подписали, от БЮТ – Николай ТОМЕНКО, от Блока ПОРА-ПРП – В.КЛИЧКО, от ГАК - Александр ПАБАТ. Коалицию возглавил В.КЛИЧКО.

По сообщению пресс-службы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, 19 апреля вечером объединение депутатов под названием «Блок Кличко ПОРА-ПРП» в составе 11 человек подписало “Протокол чести” между Киевским городским председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и каждым из депутатов - членов фракции лично.

Раньше такой протокол был подписан всем составом депутатов Киевсовета от Социалистической партии Украины, Партии регионов и Блока Леонида Черновецкого.