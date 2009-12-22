Гриценко убеждает соперников профинансировать единый экзит-пол

Восемь участников президентской гонки предварительно готовы поддержать идею кандидата на пост главы государства Анатолия ГРИЦЕНКО по финансированию Национального экзит-пола.

Как сообщает пресс-служба кандидата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня в Сумах в интервью журналистам.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры между кандидатами, и некоторые из них уже выразили свое предварительное согласие на участие в финансировании единого экзит-пола. Это Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Михаил БРОДСКИЙ, Сергей РАТУШНЯК, Людмила СУПРУН, Сергей ТИГИПКО, Олег ТЯГНИБОК и Арсений ЯЦЕНЮК.

При этом А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что убеждает участников выборов совместно профинансировать такой экзит-пол из своих избирательных фондов, ведь это обеспечит максимальную прозрачность процесса. По словам кандидата, социологам для проведения национального экзит-пола необходимо 500 тыс. грн.

«Проведение экзит-пола – это важный этап контроля достоверности результатов волеизъявления граждан, - отметил А.ГРИЦЕНКО. - Уже в 20 часов, сразу после закрытия избирательных участков, ведущие социологические службы страны смогут обнародовать результаты экзит-пола».

По мнению кандидата, это будет «сильным сдерживающим фактором для тех, кто вынашивает планы административного влияния на процесс подсчета голосов».

А.ГРИЦЕНКО также напомнил, что результаты экзит-полов по итогам предыдущих выборов были максимально приближены к реальным результатам, то есть отображают действительную картину волеизъявления граждан.

Отдельно А.ГРИЦЕНКО отметил важность проведения единого экзит-пола при участии тех социологических служб, которые используют признанные на международном уровне методики проведения социологических исследований и обнародования их результатов. Он предлагает другим кандидатам на пост Президента поддержать тот национальный экзит-пол, который будут проводить Фонд демократических инициатив, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова и выступает категорически против привлечения к этому иностранных организаций.

Напомним, что А.ГРИЦЕНКО еще 8 декабря впервые обратился ко всем кандидатам на пост Президента с предложением совместно организовать экзит-пол, подчеркнув, что это позволит сделать невозможной фальсификацию результатов голосования.