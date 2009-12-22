Тимошенко: косу заплетаю с закрытыми глазами, а затем прихожу в себя

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что пытается экономить свое время для сна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня, во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Утро для меня – это то время, когда я пробую добрать от всех утренних процедур, и перетянуть немножко это время ко сну. Я тяну до последней минуты, чтобы встать с кровати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что собирается на работу очень быстро. «Завтрак утром у меня быстро проходит, косу я заплетаю еще с закрытыми глазами, а затем уже начинаю потихоньку приходить в себя и становиться в рабочее русло», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что уже не занимается бегом утром. «Кризис первое, что уничтожил, – это возможность премьер-министра бегать утром. А, во-вторых, я очень мало времени уделяю всем деталям утром, кроме того, чтобы премьер получился более или менее в порядке», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.