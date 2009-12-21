ЕС не поддерживает никого из кандидатов в Президенты Украины
Были ли сами выборы честными
Европейский Союз не поддерживает никого из кандидатов на выборах Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК сегодня в интервью журналистам в Киеве.
Он отметил, что «мы чрезвычайно заинтересованы в свободных и честных выборах в Украине”. При этом он подчеркнул, что в Украину направлена миссия для наблюдения за выборами.
Е.БУЗЕК также отметил, что ЕС очень заинтересован в ключевых экономических реформах в Украине. По его словам, «мы готовы сотрудничать с Украиной в вопросах энергетической безопасности, как в сфере инвестиций, так и в других секторах».
По словам президента Европарламента, для сотрудничества очень важно, когда «существует понимание политической ситуации».
Е.БУЗЕК отметил, что его визит в Украину является одним из первых в должности главы Европейского парламента. «Я приехал в Украину с сигналом солидарности, зная обо всех сложностях, которые сегодня существуют в Украине, так же, как и в других странах Евросоюза, в связи с кризисом», - сказал Е.БУЗЕК.