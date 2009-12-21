ЕС не поддерживает никого из кандидатов в Президенты Украины

Европейский Союз не поддерживает никого из кандидатов на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Он отметил, что «мы чрезвычайно заинтересованы в свободных и честных выборах в Украине”. При этом он подчеркнул, что в Украину направлена миссия для наблюдения за выборами.

Е.БУЗЕК также отметил, что ЕС очень заинтересован в ключевых экономических реформах в Украине. По его словам, «мы готовы сотрудничать с Украиной в вопросах энергетической безопасности, как в сфере инвестиций, так и в других секторах».

По словам президента Европарламента, для сотрудничества очень важно, когда «существует понимание политической ситуации».

Е.БУЗЕК отметил, что его визит в Украину является одним из первых в должности главы Европейского парламента. «Я приехал в Украину с сигналом солидарности, зная обо всех сложностях, которые сегодня существуют в Украине, так же, как и в других странах Евросоюза, в связи с кризисом», - сказал Е.БУЗЕК.