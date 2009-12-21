Ющенко: "закрытые списки" привели в ВР убийц и педофилов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает внести изменения в Конституцию путем общенационального референдума. На этом он акцентировал во время общения с жителями Черновцов.

Как передает корреспондент УНИАН, Глава государства считает, что нынешние депутаты Верховной Рады не будут вносить изменению в Конституцию, в том числе и об отмене депутатской неприкосновенности.

«Не ждите, что народные депутаты поднимут руку и скажут, что они снимают неприкосновенность», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Моя позиция иная, нам нужно изменять Конституцию – забирать депутатскую неприкосновенность, тогда у нас не будет привлекательным парламент для криминалитета. И это в наших руках. Референдум. Конституция. И передаем им (депутатам - УНИАН) полномочия - не наоборот формируется власть. Не от них, от - избирателя», - подчеркнул Глава государства.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил важность проведения политической реформы. Президент считает, что именно реформа 2004-го года привела к тому, что сегодня произошла значительная криминализация власти. Он убежден, что «закрытые списки» в парламент привели в его стены «рецидивистов», убийц, насильников детей и воров земли.

По его словам, депутатская неприкосновенность привлекает криминалитет. «Иммунитет, это как лампочка, которая привлекает криминалитет», - отметил Глава государства. Он спросил в собравшихся, кто голосовал на последних парламентских выборах за Виктора ЛОЗИНСКОГО, Дмитрия ТАБАЧНИКА, Богдана ГУБСКОГО, Сергея ОСЫКУ. «Никто не поднимает (руку - УНИАН), так как они прошли? А прошли (в парламент - УНИАН) потому что у нас нет демократической избирательной системы, когда после шестого номера никто из вас не скажет, кого мы избираем», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня у нас голосуют не за партии, а «фан-клубы небожителей и феодалов».

Президент отметил, что именно такие силы формируют большинство и избирают на партийной основе генерального прокурора, министра внутренних дел, судебную систему. «Как вы думаете, если партия БЮТ назначила, я условно говорю, министра Юрия ЛУЦЕНКО, то ЛУЦЕНКО дело ЛОЗИНСКОГО доведет? Никогда! И не клейте сюда больше никого – здесь конфликт интереса, потому что этот человек, который должен уголовно преследовать, хорошо знает, что его удерживает только партийная диктатура и он против нее не пойдет. Будут ли осуждены те народные депутаты от БЮТ, которые украли 7 тысяч гектаров сельхозугодий в Киевской области? Может ли этот генеральный прокурор, который был назначен этой политической силой, главный милиционер проверить, его величество, партию БЮТ?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

При этом он объяснил, что говорит именно о БЮТ, поскольку коррупцию в стране осуществляет партия власти, а не оппозиция.

Как сообщал УНИАН, раньше Президент заявлял, что распустит парламент, если он на протяжении 100 дней не внесет изменения в Конституцию и вынесет этот вопрос на Всеукраинский референдум.