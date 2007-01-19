ВР способна еще раз преодолеть вето

Большинство экспертов считают, что Верховная Рада может во второй раз преодолеть вето Президента на Закон «О Кабинете Министров Украины».

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины». В связи с этим «Центр исследований политических ценностей» обратился к политическим экспертам с вопросом: „Нужно ли Верховной Раде во второй раз преодолевать вето Президента на Закон «О Кабинете Министров Украины»?”

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что „если юридические службы и Верховной Рады и Кабинета Министров признают, что действительно были технические нарушения процедуры рассмотрения преодоления вето Президента и действительно были допущены процедурные ошибки, формально Президент имеет все основания подать вето и обращаться в Верховную Раду. В таком случае, если замечания Секретариата Президента являются обоснованными, тогда придется опять либо преодолевать вето Президента, либо соглашаться с его замечаниями, искать компромиссные формулировки в тех нормах закона о Кабинете Министров Украины, к которым Президент выразил свои замечания ”.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ убежден, что „повод для вето Президент нашел формальный - отсутствие одного абзаца, который выпал по вине технических работников”. По мнению эксперта, “если быть абсолютным формалистом, то Президенту не нужно подписывать ни одного закона. Все законы (в том числе Закон о Кабмине) украинские парламентарии принимают антиконституционнно. В Конституции четко записано, что голосовать депутаты должны самостоятельно. Вместо этого принятие законов происходит в результате голосования чужими карточками. То есть, по вопросу голосования чужими карточками существует консенсус элит: власти, оппозиции, Президента – всех”. По словам О.ДОНИЯ, “относительно Закона о Кабмине такого консенсуса на самом деле не существует. Позиция Юлии ТИМОШЕНКО непредсказуема. БЮТ может второй раз приобщиться к преодолению вето, но цена голосования может быть большая и нести в себе дополнительные угрозы для власти. Так, например, принятие в следующем чтении Закона об оппозиции в этой редакции может по сути дестабилизировать работу правительства”.

Политолог считает, что “Президент, своим вторым вето, реанимирует убаюканную БЮТ. Еще несколько дней назад малонужная кому-то в парламенте фракция теперь получила колоссальное пространство для переговорного процесса на оба фронта. Без сомнения, что Юлия ТИМОШЕНКО этой возможностью попробует воспользоваться сполна”.

В то же время, по мнению директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, коалиции “нужно сделать хотя бы минимальную попытку найти понимание с Президентом и не доводить до Конституционного Суда закон о Кабинете Министров”. “Если результата не будет, тогда нужно пройти формальный путь преодоления вето для того, чтобы утвердить тот вариант, который возможен в тех обстоятельствах, которые сейчас сложились”, - заметил он.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что существует два варианта развития событий. „Вариант первый: Верховная Рада игнорирует вето Президента и закон о Кабинете Министров подписывает председатель Верховной Рады. Но для этого, во-первых, нужно согласие МОРОЗА, а он здесь не проявляет повышенную активность и не хочет брать на себя такую ответственность, а во-вторых, даже в подписанном МОРОЗОМ варианте закон будет объектом рассмотрения со стороны Конституционного Суда. У Конституционного Суда будет больше юридических аргументов, для того, чтобы принятие этого закона определить неконституционным”, - сказал В.КАРАСЁВ.

Он считает, что ВР может преодолеть вето Президента, но и здесь есть довольно значительные препятствия. По словам эксперта, “нужно опять сформировать ситуативное конституционное большинство, с чем, очевидно, будут проблемы как со стороны потенциальных участников такого конституционного большинства, так и со стороны антикризисной коалиции... БЮТ может пойти на такое голосование лишь при условии, что окончательно будет принят закон об оппозиции в их варианте. Но согласится ли антиризисная коалиция на такой статус оппозиции, которую представляет самая большая оппозиционная сила – БЮТ, согласно закону об оппозиции?”.

В.КАРАСЁВ убежден, что “повторное вето Президента сформировало несколько тактических ловушек, которые предстанут перед парламентскими силами в результате принятия того или иного решения”.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что решение о преодолении второго вето Президента на закон о Кабмине зависит от политического решения антикризисной коалиции. По его словам, “с формально правовой стороны коалиция может игнорировать это вето, исходя из того, что политических и процедурно обеспеченных решений парламента относительно внесения изменений в закон при голосовании не было, и речь идет о технической ошибке, связанной с деятельностью аппаратов, но не парламента. В то же время, учитывая противоречия в толковании, должен подписывать Президент, или не должен он подписывать закон, можно идти и на преодоление вето, признавая, что нарушена процедура передачи документа. Это тоже является поводом для отказа, поскольку вето – это отказ в подписи”.

По мнению эксперта, “в парламенте не будут преодолевать вето, а попробуют договориться с Президентом, выдвигая свои условия”.