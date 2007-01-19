ВР способна еще раз преодолеть вето
Аргументы Фесенко, Дония, Погребинского, Карасёва, Ермолаева
Большинство экспертов считают, что Верховная Рада может во второй раз преодолеть вето Президента на Закон «О Кабинете Министров Украины».
Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.
Центр напоминает, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины». В связи с этим «Центр исследований политических ценностей» обратился к политическим экспертам с вопросом: „Нужно ли Верховной Раде во второй раз преодолевать вето Президента на Закон «О Кабинете Министров Украины»?”
Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что „если юридические службы и Верховной Рады и Кабинета Министров признают, что действительно были технические нарушения процедуры рассмотрения преодоления вето Президента и действительно были допущены процедурные ошибки, формально Президент имеет все основания подать вето и обращаться в Верховную Раду. В таком случае, если замечания Секретариата Президента являются обоснованными, тогда придется опять либо преодолевать вето Президента, либо соглашаться с его замечаниями, искать компромиссные формулировки в тех нормах закона о Кабинете Министров Украины, к которым Президент выразил свои замечания ”.
В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ убежден, что „повод для вето Президент нашел формальный - отсутствие одного абзаца, который выпал по вине технических работников”. По мнению эксперта, “если быть абсолютным формалистом, то Президенту не нужно подписывать ни одного закона. Все законы (в том числе Закон о Кабмине) украинские парламентарии принимают антиконституционнно. В Конституции четко записано, что голосовать депутаты должны самостоятельно. Вместо этого принятие законов происходит в результате голосования чужими карточками. То есть, по вопросу голосования чужими карточками существует консенсус элит: власти, оппозиции, Президента – всех”. По словам О.ДОНИЯ, “относительно Закона о Кабмине такого консенсуса на самом деле не существует. Позиция Юлии ТИМОШЕНКО непредсказуема. БЮТ может второй раз приобщиться к преодолению вето, но цена голосования может быть большая и нести в себе дополнительные угрозы для власти. Так, например, принятие в следующем чтении Закона об оппозиции в этой редакции может по сути дестабилизировать работу правительства”.
Политолог считает, что “Президент, своим вторым вето, реанимирует убаюканную БЮТ. Еще несколько дней назад малонужная кому-то в парламенте фракция теперь получила колоссальное пространство для переговорного процесса на оба фронта. Без сомнения, что Юлия ТИМОШЕНКО этой возможностью попробует воспользоваться сполна”.
В то же время, по мнению директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, коалиции “нужно сделать хотя бы минимальную попытку найти понимание с Президентом и не доводить до Конституционного Суда закон о Кабинете Министров”. “Если результата не будет, тогда нужно пройти формальный путь преодоления вето для того, чтобы утвердить тот вариант, который возможен в тех обстоятельствах, которые сейчас сложились”, - заметил он.
В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что существует два варианта развития событий. „Вариант первый: Верховная Рада игнорирует вето Президента и закон о Кабинете Министров подписывает председатель Верховной Рады. Но для этого, во-первых, нужно согласие МОРОЗА, а он здесь не проявляет повышенную активность и не хочет брать на себя такую ответственность, а во-вторых, даже в подписанном МОРОЗОМ варианте закон будет объектом рассмотрения со стороны Конституционного Суда. У Конституционного Суда будет больше юридических аргументов, для того, чтобы принятие этого закона определить неконституционным”, - сказал В.КАРАСЁВ.
Он считает, что ВР может преодолеть вето Президента, но и здесь есть довольно значительные препятствия. По словам эксперта, “нужно опять сформировать ситуативное конституционное большинство, с чем, очевидно, будут проблемы как со стороны потенциальных участников такого конституционного большинства, так и со стороны антикризисной коалиции... БЮТ может пойти на такое голосование лишь при условии, что окончательно будет принят закон об оппозиции в их варианте. Но согласится ли антиризисная коалиция на такой статус оппозиции, которую представляет самая большая оппозиционная сила – БЮТ, согласно закону об оппозиции?”.
В.КАРАСЁВ убежден, что “повторное вето Президента сформировало несколько тактических ловушек, которые предстанут перед парламентскими силами в результате принятия того или иного решения”.
В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что решение о преодолении второго вето Президента на закон о Кабмине зависит от политического решения антикризисной коалиции. По его словам, “с формально правовой стороны коалиция может игнорировать это вето, исходя из того, что политических и процедурно обеспеченных решений парламента относительно внесения изменений в закон при голосовании не было, и речь идет о технической ошибке, связанной с деятельностью аппаратов, но не парламента. В то же время, учитывая противоречия в толковании, должен подписывать Президент, или не должен он подписывать закон, можно идти и на преодоление вето, признавая, что нарушена процедура передачи документа. Это тоже является поводом для отказа, поскольку вето – это отказ в подписи”.
По мнению эксперта, “в парламенте не будут преодолевать вето, а попробуют договориться с Президентом, выдвигая свои условия”.