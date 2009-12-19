Почему в декларациях политиков народ дебет с кредитом свести не может?

В Украине необходимо создать независимый от правительства антикоррупционный орган, а также генинспекцию по аудиту декларирования доходов.

Об этом в интервью газете "Зеркало недели" заявил начальник главного управления Государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО.

«Будет еще лучше, если, наконец, появится какой-то отдельный антикоррупционный орган, о котором столько лет говорят политики. Нужен очень серьезный и очень сильный орган. К тому же он не должен быть на базе Кабмина, СП или какого-либо профильного министерства. Это должна быть абсолютно новая структура, подотчетная парламенту. Руководство которой назначается на 5-7 лет. Парламентом!», - сказал он.

Кроме того, начальник главного управления Госслужбы предлагает создать специальный орган и для профессионального аудита деклараций о доходах, которые предоставляются руководством страны и госслужащими.

«Сегодня мы часто видим, как в прессе публикуются декларации известных политиков, и народ начинает активно считать. И никак не может свести дебет с кредитом. Но это непрофессионализм и инсинуации. Заниматься же аудитом деклараций должен специальный орган, - отметил Т.МОТРЕНКО. - Генеральная инспекция по вопросам аудита декларирования доходов, например. Тогда это серьезно. Такой генеральный инспектор в Европе имеет чрезвычайно высокий статус. Раз в два года он проводит арифметический и логический аудит декларации президента, депутатов».