Ющенко искупался в освященной воде (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинский народ с праздником Крещения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, выступая на праздничном собрании у часовни Крещения Господнего в столичном Гидропарке, В.ЮЩЕНКО сказал: «В эти дни мы укрепляем свою веру в Христа, говорим о духовном очищении».

«Сегодня мы очищаемся освященной водой. Украинцы всегда верили, что целебная вода Иордана помогает выгнать за порог распри и ненависть, зависть и раздор», – сказал Президент. «Я очень хочу, чтобы Святое Крещение исцелило и объединило наши души, приумножало благосостояние в каждом доме, давало здоровье на многие лета», – добавил глава государства.

Обряд Великого освящения воды провел Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.

Кроме того, сегодня глава государства принял участие в церемонии освящения часовни в честь Великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве. В.ЮЩЕНКО передал для часовни икону из собственной коллекции.

На церемонии, которую провел Патриарх Филарет, также присутствовали министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, общественные и творческие деятели, среди которых артисты Национального театра им. Ивана Франко Богдан БЕНЮК и Анатолий ХОСТИКОЕВ.

Вместе с желающими В.ЮЩЕНКО искупался в освященной воде.

Как передает корреспондент УНИАН, в тоже время, в Гидропарке В.ЮЩЕНКО купаться не стал, отметив, что уже купался сегодня.

Праздничное собрание в Гидропарке закончилось торжественным купанием сотен «моржей» членов клуба зимнего купания «Нептун».