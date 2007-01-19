Тимошенко поставила посла Украины в Израиле в интересное положение

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко «политическую» часть своего паломничества в Иерусалим почти целиком посвятила проблематике досрочных выборов. Она всячески демонстрировала уверенность, что последние события в Верховной Раде с участием БЮТ (совместное голосование с антикризисной коалицией) станет убедительным аргументом для Президента Виктора Ющенко в пользу досрочного роспуска парламента.

В ответ на вопрос журналистов «Рассчитываете ли на то, что Президент, которому окончательно обрезали полномочия и фактически загнали в тупик, таки начнет действовать?», Тимошенко заявила: «Да, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы Президент наконец набрался мужества и назначил досрочные парламентские выборы».

Во время выступления перед студентами и преподавателями Тель-Авивского университета Тимошенко развила этот тезис, сказав, что рейтинг Президента уже опустился до 8 процентов, поэтому другого выхода не видно. К началу весны, прогнозирует Тимошенко, Конституционный суд вынесет свой вердикт относительно политреформы, и Президенту останется подписать Указ. «Насколько это достоверно?» - вопрос из зала. «Насколько у Президента хватит мужества».

Посол Украины в Израиле Игорь Тимофеев официально встретил Тимошенко в университете перед дискуссией с ее участием, сообщает корреспондент УНИАН. Но без особой помпы, как бы между прочим. Пройдя в зал, Тимошенко заняла место за столом для дискуссий, а посол, игнорировав вакантное кресло, занял одно из мест для публики между студентами и преподавателями. Сидел, учтиво слушал, но так, чтобы всем было понятно: он здесь с краю. Действительно, оно ему нужно светиться рядом с Юлей - при живом Януковиче.

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