Тимошенко в Иерусалиме-2, или Новые приключения на земле обетованной
Краткое содержание предыдущей серии: после преодоления президентского вето при участии БЮТ журналисты охотятся за комментариями Тимошенко, политики перемывают ей кости. Но Тимошенко исчезает... Она уехала молиться...
Короткое содержание предыдущей серии. После преодоления президентского вето на закон о правительстве по схеме «антикризисная коалиция плюс БЮТ» Тимошенко становится ньюзмейкером номер один. Благодаря ей правительство получает все, президенту остается перейти к пчеловодству и углубленному изучению трипольской культуры. Журналисты охотятся за ее комментариями, политики перемывают ей кости. Но Тимошенко исчезает. Ее не находят ни в Днепропетровске, ни в Донецке. Оказывается, политика здесь ни при чем – она поехала молиться. К христианским святыням – в Иерусалим. Молится первый день (детальнее – см публикацию «За чем Тимошенко ехала в Иерусалим?»). Второй... Еще день... Следовательно, вторая, и последняя, серия.
В завершительной части своего израильского визита, как высказался один из моих коллег, «Юля до обеда молилась, а после обеда занималась политикой». В целом, так оно и было.
«До обеда» или дела экуменические
или дела экуменическиеВ первую очередь Тимошенко посетила Вифлеем – место, где родился Христос. Пятнадцать километров к юго-западу, но это уже палестинская автономия. Поразительный контраст с Иерусалимом - во всем. Женщины в парандже, можно уловить лишь проблеск глаз в узкой прорези напротив лица. Машины, которым, кажется, не менее нескольких десятков лет. Приземистая архитектура, серые дома и над всем этим тягучее пение мулы: « А-ла-ла-ла.»
|Настоятель церкви Рождества в Вифлееме благословляет Тимошенко
В самом центре местечка – островок христианства, храм Рождества, которому полторы тысячи лет. Тимошенко помолилась, поставила свечи, спустилась в пещеру под церковью. Небольшое помещение, может, метров шесть на четыре, со свечами и лампадами, на полу – звезда. Она указывает на место, где родился Христос. О чем Тимошенко думала, стоя на этом месте, известно лишь ей. И, думаю, хорошо, что наш брат не поперся туда с камерами и диктофонами. Должны же быть в жизни вопросы без ответа.
В Вифлееме солдаты уже не сопровождали Тимошенко, как это было в Иерусалиме - лишь ее личная охрана. Одна машина, никого лишнего. При этом посольство Украины в Израиле не советовало лидеру БЮТ ехать. «Безопасность не гарантируем». Она таки поехала. Журналистам добраться до храма оказалось сложнее. Израильские водители наотрез отказываются везти в автономию: «В пассажиров не стреляют, а в водителя могут, и без предупреждения». Короткое объяснение сопровождается жестом - палец на спусковом крючке. Поэтому добраться удалось не без проблем. Но это стоит того: место, где родился Христос, возможно, не каждому еще раз доведется увидеть в жизни.
«После обеда» или таки о политике
или таки о политикеСледует думать, «после обеда», когда Тимошенко после таких путешествий переходила к политике, на душе у нее было легче. Политика же, как известно, дело далеко не простое, компромиссов и сомнений в ней избежать тяжело.
|Тимошенко идет на встречу со спикером парламента Далиею Ицик
Встреча в Кнессете со спикером парламента Далией Ицик длилась с полчаса. За это время Тимошенко успела передать письмо парламентариям с просьбой признать голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. На коротком брифинге по завершении встречи Далия Ицик заверила: мы внимательно рассмотрим настоящий документ, выучим, примем «наилучше для украинского народа решение».
Хочется верить, что все будет действительно быстро. Но боимся, не выйдет. На встрече Тимошенко со спикером и парламентариями депутаты Кнессета настойчиво спрашивали: а что вы делаете, чтобы противостоять антисемитизму. «У нас его нет» - Тимошенко. «Э, не лукавьте, - качали головами депутаты.- А МАУП? А деяния господина Щокина?» «Это исключение, а не правило» - Тимошенко. «Хотелось бы верить, хотелось. Но мы слышали другое.» - опять депутаты.
Аналогично на пресс-конференции в последний день встает израильский журналист: «Мы знаем, что в Украине в последнее время участились случаи антисемитизма. Как вы этому будете противостоять?» На помощь Юли приходит народный депутат из ее блока - Александр Фельдман, который сидит по правую руку. Тоже доводит, что антисемитизма в Украине нет, а тот же господин Щокин, который оседлал антисемитскую риторику и создал перед выборами партию, в конечном итоге набрал «аж» 14 тысяч голосов, то есть, «нуль целых» с небольшим хвостиком. Но, по тому, как качают головами теперь уже израильские журналисты, видно, сомневаются в том, что это так уж мало. «Откуда вы взяли, что «случаи участились»? – спрашиваю потом коллегу в кулуарах. «Слышал, не вспомню откуда». Стереотипы остаются стереотипами.
|Александр Фельдман во время визита всегда был по правую руку от Тимошенко
Потому можно догадаться: не так уж и легко пройдет резолюция о голодоморе через парламент.
Юля и ракеты
В целом во время визита Тимошенко освоила новые для себя темы из спектра «международки» – антисемитизм, нераспространение ядерных технологий, борьба со СПИДом, израильско-арабский конфликт. И нужно признать, при этом блестяще усвоила принцип: говори лишь то, что от тебя хотят услышать. Сказала: не признавать государство Израиль – это преступление. Иран должен более учтиво вести себя в отношении соседних стран и ядерного оружия. Россия не должна исповедовать двойные стандарты на Востоке. И все такое.
|Тимошенко и Нетаньяху : “Наши правительства долго не протянут.”
То же и с политиками. Экс-премьеру и лидеру оппозиционного Ликуда Беньямину Нетаньяху Тимошенко сказала: «Знаю, скоро вы опять будете властью, поэтому поспешила встретиться, пока вы еще в оппозиции.» Еще одному экс-премьеру, а в настоящее время вице-премьер-министру Шимону Пересу, который предложил: «Мы, мужчины, так много натворили, что время передать власть во всем мире женщинам..», ответила : «Не спешите делать этого, не оставляйте нас».
С мужчинами проще. А вот со странами немного сложнее. Кто знает, не аукнутся ли ей потом смелые заявления, если придется посетить тот же Тегеран или Москву. Здесь уже улыбки и магия косы вряд ли помогут.
Юля и Кондолиза Не встретилась Тимошенко разве что лишь с одним влиятельным человеком, с которым, судя по всему, встретиться бы не отказалась.
|Гостиница “Цитадель Давида”: внешне скромно, но за сутки могут взять до 2,5 тысяч долларов
Даром, что эта дама жила на одном с ней этаже в престижной гостинице «Девид Цитадель». (Кстати, Тимошенко безошибочно избрала гостиницу: самым роскошным и самым дорогим в городе считается «Король Давид», но влиятельные политики поселяются именно в «Цитадели»).
Речь идет о госсекретаре США Кондолизе Райс, которая практически одновременно с Тимошенко приехала в Иерусалим ради разрешения арабо-израильского конфликта. К приезду Райс на флагштоках гостиницы вывесили американский флаг (об украинском, в честь Тимошенко, приходится констатировать, никто не позаботился). Каждый сантиметр в гостинице обследовали на предмет безопасности (в целом за жизнь госсекретаря отвечали 150 секъюрити). Дальше же, невзирая на проживание по соседству, они двигались своими путями. Тимошенко нисколько не избегала телекамер и фотообъективов, Райс же, напротив, не стремилась особенно «светиться». Тимошенко сознательно шла своим маршрутом паломника к Храму Гроба Господнего в сопровождении автоматчиков (ими были друзы, есть такая община в Израиле). Полторы сотни охранников Райс никто в глаза не видел, и, следовательно, сложно было вычислить и маршруты ее передвижения. Наконец, невзирая на отсутствие пиара, о Райс все центральные израильские газеты писали на первых страницах. Статью же за подписью Тимошенко одна из газет разместила на шестой странице, там, где обычно печатаются «мнения» читателей издания.
Юля и Украина
Наконец, невозможно было обойти и сугубо украинские проблемы. Чаще всего журналисты спрашивали: за чем приехала в Израиль; почему бютовцы поддержали закон о Кабмине; не «кинут» ли их регионалы при следующем голосовании; о Ющенко; о Януковиче.
Чего-то принципиально нового из уст Тимошенко не прозвучало. Но, как мы знаем, в политике ньюзмейкеры, невзирая на разочарование журналистов, весьма часто пользуются сентенцией «повторение – мать учения». Вот и на иерусалимской земле Тимошенко ради лучшей усвояемости повторила ряд уже неоднократно озвученных месиджей.
|Тимошенко на пресс-конференции в Иерусалиме
БЮТ помог коалициантам преодолеть президентское вето ради поддержки ими законов об оппозиции и императивном мандате, которые положат конец безответственности и бесконтрольности власти.
Регионалы не «кинут». «Почему вы в этом уверены, Юлия Владимировна?». «Уверена». И все здесь.
Янукович стремится вернуть Украину назад, в прошлое к псевдосоветскому Союзу и все такое. Вспоминается, во время предыдущего заграничного визита – к Берлину и Брюсселю – лидер БЮТ настойчиво разжевывала тезис о том, что «Янукович – это временное обострение болезни организма перед окончательным выздоровлением». Теперь она как-то обходила тему о том, почему «обострение» немного затягивается.
И, наконец, о Ющенко. Здесь именно «наконец» - ключевое слово. На вопрос «Рассчитываете ли на то, что Президент, которому окончательно обрезали полномочия и фактически загнали в тупик, таки начнет действовать?», Тимошенко энергично кивает головой: «Да, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы Президент наконец набрался мужества и назначил досрочные парламентские выборы». Это на пресс-конференции. Еще в одной аудитории, перед студентами и преподавателями Тель-Авивского университета, она более пространно отметит этот же тезис. Мол, рейтинг Президента уже опустился до 8 процентов, поэтому другого выхода не видно. К началу весны, прогнозирует Тимошенко, Конституционный суд вынесет свой вердикт относительно политреформы, и Президенту останется подписать Указ. «Насколько это достоверно?» - вопрос из зала. «Насколько у Президента хватит мужества».
В целом тема досрочных выборов в Израиле звучала в устах Тимошенко и членов ее команды рефреном, в разных вариациях и с разными оттенками. Действительно, досрочные выборы в стране – не такая уже и редкость. Тимошенковцы пошли дальше и сформулировали ее так: досрочные выборы здесь скорее правило, чем исключение, так почему бы нам, мол, не поучиться. На общей пресс-конференции Нетаньяху особенно не церемонился с прогнозами : «Наши с Вами правительства долго не протянут.» Тимошенко даже пришлось немного смягчать коллегу: «Наш – так точно.» А затем опять, отвечая на пресс-конференции на вопрос УНИАН: «есть ли чему поучиться украинской оппозиции у оппозиции израильской?», она ответит : «Умению проводить досрочные выборы».
Одно слово, как заметил один из членов тимошенковской делегации: вы же знаете, оппозиция – это те же люди, только не при власти, а в ее ожидании. Отношение к тем, кто «в ожидании», соответственно у каждого свое. В первую очередь, у чиновников.
|Посол Украины в Израиле: “Я здесь сбоку послушаю...”
Александр Калиниченко