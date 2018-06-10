Тимошенко в Иерусалиме-2, или Новые приключения на земле обетованной

Короткое содержание предыдущей серии. После преодоления президентского вето на закон о правительстве по схеме «антикризисная коалиция плюс БЮТ» Тимошенко становится ньюзмейкером номер один. Благодаря ей правительство получает все, президенту остается перейти к пчеловодству и углубленному изучению трипольской культуры. Журналисты охотятся за ее комментариями, политики перемывают ей кости. Но Тимошенко исчезает. Ее не находят ни в Днепропетровске, ни в Донецке. Оказывается, политика здесь ни при чем – она поехала молиться. К христианским святыням – в Иерусалим. Молится первый день (детальнее – см публикацию «За чем Тимошенко ехала в Иерусалим?»). Второй... Еще день... Следовательно, вторая, и последняя, серия.

В завершительной части своего израильского визита, как высказался один из моих коллег, «Юля до обеда молилась, а после обеда занималась политикой». В целом, так оно и было.

«До обеда» или дела экуменические В первую очередь Тимошенко посетила Вифлеем – место, где родился Христос. Пятнадцать километров к юго-западу, но это уже палестинская автономия. Поразительный контраст с Иерусалимом - во всем. Женщины в парандже, можно уловить лишь проблеск глаз в узкой прорези напротив лица. Машины, которым, кажется, не менее нескольких десятков лет. Приземистая архитектура, серые дома и над всем этим тягучее пение мулы: « А-ла-ла-ла.»

Настоятель церкви Рождества в Вифлееме благословляет Тимошенко

В самом центре местечка – островок христианства, храм Рождества, которому полторы тысячи лет. Тимошенко помолилась, поставила свечи, спустилась в пещеру под церковью. Небольшое помещение, может, метров шесть на четыре, со свечами и лампадами, на полу – звезда. Она указывает на место, где родился Христос. О чем Тимошенко думала, стоя на этом месте, известно лишь ей. И, думаю, хорошо, что наш брат не поперся туда с камерами и диктофонами. Должны же быть в жизни вопросы без ответа.

В Вифлееме солдаты уже не сопровождали Тимошенко, как это было в Иерусалиме - лишь ее личная охрана. Одна машина, никого лишнего. При этом посольство Украины в Израиле не советовало лидеру БЮТ ехать. «Безопасность не гарантируем». Она таки поехала. Журналистам добраться до храма оказалось сложнее. Израильские водители наотрез отказываются везти в автономию: «В пассажиров не стреляют, а в водителя могут, и без предупреждения». Короткое объяснение сопровождается жестом - палец на спусковом крючке. Поэтому добраться удалось не без проблем. Но это стоит того: место, где родился Христос, возможно, не каждому еще раз доведется увидеть в жизни.

«После обеда» или таки о политике Следует думать, «после обеда», когда Тимошенко после таких путешествий переходила к политике, на душе у нее было легче. Политика же, как известно, дело далеко не простое, компромиссов и сомнений в ней избежать тяжело.

Тимошенко идет на встречу со спикером парламента Далиею Ицик

Встреча в Кнессете со спикером парламента Далией Ицик длилась с полчаса. За это время Тимошенко успела передать письмо парламентариям с просьбой признать голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. На коротком брифинге по завершении встречи Далия Ицик заверила: мы внимательно рассмотрим настоящий документ, выучим, примем «наилучше для украинского народа решение».

Хочется верить, что все будет действительно быстро. Но боимся, не выйдет. На встрече Тимошенко со спикером и парламентариями депутаты Кнессета настойчиво спрашивали: а что вы делаете, чтобы противостоять антисемитизму. «У нас его нет» - Тимошенко. «Э, не лукавьте, - качали головами депутаты.- А МАУП? А деяния господина Щокина?» «Это исключение, а не правило» - Тимошенко. «Хотелось бы верить, хотелось. Но мы слышали другое.» - опять депутаты.

Аналогично на пресс-конференции в последний день встает израильский журналист: «Мы знаем, что в Украине в последнее время участились случаи антисемитизма. Как вы этому будете противостоять?» На помощь Юли приходит народный депутат из ее блока - Александр Фельдман, который сидит по правую руку. Тоже доводит, что антисемитизма в Украине нет, а тот же господин Щокин, который оседлал антисемитскую риторику и создал перед выборами партию, в конечном итоге набрал «аж» 14 тысяч голосов, то есть, «нуль целых» с небольшим хвостиком. Но, по тому, как качают головами теперь уже израильские журналисты, видно, сомневаются в том, что это так уж мало. «Откуда вы взяли, что «случаи участились»? – спрашиваю потом коллегу в кулуарах. «Слышал, не вспомню откуда». Стереотипы остаются стереотипами.

Александр Фельдман во время визита всегда был по правую руку от Тимошенко

Потому можно догадаться: не так уж и легко пройдет резолюция о голодоморе через парламент.

Юля и ракеты

В целом во время визита Тимошенко освоила новые для себя темы из спектра «международки» – антисемитизм, нераспространение ядерных технологий, борьба со СПИДом, израильско-арабский конфликт. И нужно признать, при этом блестяще усвоила принцип: говори лишь то, что от тебя хотят услышать. Сказала: не признавать государство Израиль – это преступление. Иран должен более учтиво вести себя в отношении соседних стран и ядерного оружия. Россия не должна исповедовать двойные стандарты на Востоке. И все такое.

Тимошенко и Нетаньяху : “Наши правительства долго не протянут.”

То же и с политиками. Экс-премьеру и лидеру оппозиционного Ликуда Беньямину Нетаньяху Тимошенко сказала: «Знаю, скоро вы опять будете властью, поэтому поспешила встретиться, пока вы еще в оппозиции.» Еще одному экс-премьеру, а в настоящее время вице-премьер-министру Шимону Пересу, который предложил: «Мы, мужчины, так много натворили, что время передать власть во всем мире женщинам..», ответила : «Не спешите делать этого, не оставляйте нас».

С мужчинами проще. А вот со странами немного сложнее. Кто знает, не аукнутся ли ей потом смелые заявления, если придется посетить тот же Тегеран или Москву. Здесь уже улыбки и магия косы вряд ли помогут.

Юля и Кондолиза Не встретилась Тимошенко разве что лишь с одним влиятельным человеком, с которым, судя по всему, встретиться бы не отказалась.

Гостиница “Цитадель Давида”: внешне скромно, но за сутки могут взять до 2,5 тысяч долларов

Даром, что эта дама жила на одном с ней этаже в престижной гостинице «Девид Цитадель». (Кстати, Тимошенко безошибочно избрала гостиницу: самым роскошным и самым дорогим в городе считается «Король Давид», но влиятельные политики поселяются именно в «Цитадели»).

Речь идет о госсекретаре США Кондолизе Райс, которая практически одновременно с Тимошенко приехала в Иерусалим ради разрешения арабо-израильского конфликта. К приезду Райс на флагштоках гостиницы вывесили американский флаг (об украинском, в честь Тимошенко, приходится констатировать, никто не позаботился). Каждый сантиметр в гостинице обследовали на предмет безопасности (в целом за жизнь госсекретаря отвечали 150 секъюрити). Дальше же, невзирая на проживание по соседству, они двигались своими путями. Тимошенко нисколько не избегала телекамер и фотообъективов, Райс же, напротив, не стремилась особенно «светиться». Тимошенко сознательно шла своим маршрутом паломника к Храму Гроба Господнего в сопровождении автоматчиков (ими были друзы, есть такая община в Израиле). Полторы сотни охранников Райс никто в глаза не видел, и, следовательно, сложно было вычислить и маршруты ее передвижения. Наконец, невзирая на отсутствие пиара, о Райс все центральные израильские газеты писали на первых страницах. Статью же за подписью Тимошенко одна из газет разместила на шестой странице, там, где обычно печатаются «мнения» читателей издания.

Юля и Украина

Наконец, невозможно было обойти и сугубо украинские проблемы. Чаще всего журналисты спрашивали: за чем приехала в Израиль; почему бютовцы поддержали закон о Кабмине; не «кинут» ли их регионалы при следующем голосовании; о Ющенко; о Януковиче.

Чего-то принципиально нового из уст Тимошенко не прозвучало. Но, как мы знаем, в политике ньюзмейкеры, невзирая на разочарование журналистов, весьма часто пользуются сентенцией «повторение – мать учения». Вот и на иерусалимской земле Тимошенко ради лучшей усвояемости повторила ряд уже неоднократно озвученных месиджей.

Тимошенко на пресс-конференции в Иерусалиме

БЮТ помог коалициантам преодолеть президентское вето ради поддержки ими законов об оппозиции и императивном мандате, которые положат конец безответственности и бесконтрольности власти.

Регионалы не «кинут». «Почему вы в этом уверены, Юлия Владимировна?». «Уверена». И все здесь.

Янукович стремится вернуть Украину назад, в прошлое к псевдосоветскому Союзу и все такое. Вспоминается, во время предыдущего заграничного визита – к Берлину и Брюсселю – лидер БЮТ настойчиво разжевывала тезис о том, что «Янукович – это временное обострение болезни организма перед окончательным выздоровлением». Теперь она как-то обходила тему о том, почему «обострение» немного затягивается.

И, наконец, о Ющенко. Здесь именно «наконец» - ключевое слово. На вопрос «Рассчитываете ли на то, что Президент, которому окончательно обрезали полномочия и фактически загнали в тупик, таки начнет действовать?», Тимошенко энергично кивает головой: «Да, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы Президент наконец набрался мужества и назначил досрочные парламентские выборы». Это на пресс-конференции. Еще в одной аудитории, перед студентами и преподавателями Тель-Авивского университета, она более пространно отметит этот же тезис. Мол, рейтинг Президента уже опустился до 8 процентов, поэтому другого выхода не видно. К началу весны, прогнозирует Тимошенко, Конституционный суд вынесет свой вердикт относительно политреформы, и Президенту останется подписать Указ. «Насколько это достоверно?» - вопрос из зала. «Насколько у Президента хватит мужества».

В целом тема досрочных выборов в Израиле звучала в устах Тимошенко и членов ее команды рефреном, в разных вариациях и с разными оттенками. Действительно, досрочные выборы в стране – не такая уже и редкость. Тимошенковцы пошли дальше и сформулировали ее так: досрочные выборы здесь скорее правило, чем исключение, так почему бы нам, мол, не поучиться. На общей пресс-конференции Нетаньяху особенно не церемонился с прогнозами : «Наши с Вами правительства долго не протянут.» Тимошенко даже пришлось немного смягчать коллегу: «Наш – так точно.» А затем опять, отвечая на пресс-конференции на вопрос УНИАН: «есть ли чему поучиться украинской оппозиции у оппозиции израильской?», она ответит : «Умению проводить досрочные выборы».

Одно слово, как заметил один из членов тимошенковской делегации: вы же знаете, оппозиция – это те же люди, только не при власти, а в ее ожидании. Отношение к тем, кто «в ожидании», соответственно у каждого свое. В первую очередь, у чиновников.

Посол Украины в Израиле: “Я здесь сбоку послушаю...”

Характерный штрих. Посол Украины в Израиле Игорь Тимофеев официально встретил Тимошенко в университете перед дискуссией за ее участием. Но без особой помпы, так вроде бы немного «бочком». Пройдя в зал, Тимошенко заняла место за столом для дискуссий, посол же, игнорировав вакантное кресло, скромненько так затесался в публику между студентами и преподавателями. Сидел, учтиво слушал, но так, чтобы всем было понятно: он здесь с краю. Действительно, оно ему нужно светиться рядом с Юлей - при живом Януковиче.

Александр Калиниченко