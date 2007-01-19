БЮТ придется сражаться за закон об оппозиции?

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Верховной Раде будет легче принять закон об оппозиции, чем закон о Кабинете министров после его двукратного ветирования Президентом.

Такое мнение В.НЕБОЖЕНКО высказал сегодня корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

«Закон о Кабинете министров более неконституционный, чем закон об оппозиции. Даже если парламентское большинство сможет имплементировать закон о правительстве, то при первой же смене правящей элиты он будет изменен – сейчас, через год или через три года. В то время как закон об оппозиции призван регулировать взаимоотношения внутри Верховной Рады», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Вместе с тем, политолог считает, что дальнейшая судьба закона об оппозиции зависит не столько от БЮТ, сколько от Партии регионов. «Сможет ли Партия регионов заставить БЮТ голосовать по другим принципиальным для регионалов законам, скажем, по приватизации или другим политическим законам? Если сможет, то закон об оппозиции будет принят во втором чтении, точно также – и в целом», - пояснил он.

В.НЕБОЖЕНКО также не исключает, что Партия регионов может пойти по пути «корректирования законопроекта об оппозиции, принятого в первом чтении». «БЮТ придется еще сражаться за этот законопроект, потому что Партия регионов с принятием закона о Кабмине получила все, а БЮТ – только принятие законопроекта в первом чтении и закон об императивном мандате», - предположил политолог.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 12 января преодолела вето Президента на закон «О Кабинете министров Украины», не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. «За» проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.

В тот же день, отвечая на обвинение представителей «Нашей Украины» о том, что БЮТ присоединился к парламентской коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: фракция БЮТ сознательно голосовала за преодоление вето Президента Украины на Закон о Кабинете Министров с тем, чтобы прекратить конфликт между ветвями власти.

Председатель ВР Александр МОРОЗ подтвердил, что между коалицией и БЮТ были достигнуты политические договоренности в обмен на голосование за закон об императивном мандате депутатов местных советов.

18 января председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что парламентская коалиция не имеет никаких обязательств перед фракцией БЮТ по окончательному принятию закона об оппозиции. А.МОРОЗ отметил, что были договоренности с БЮТ о поддержке в целом закона об императивном мандате и о законе об оппозиции в первом чтении.