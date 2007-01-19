МИД Украины сидит на голодном пайке

Сегодня профсоюзный комитет Министерства иностранных дел Украины подал в Хозяйственный суд Киева административный иск к Государственному казначейству с требованием выплатить заработную плату сотрудникам МИД - членам профсоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА.

Он напомнил, что вчера МИД Украины подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление к госказначейству с требованием открыть бюджетное финансирование.

«В известной степени мы догадываемся, что причиной таких мер является то, что некоторые органы исполнительной власти или ВР не признают ТАРАСЮКА министром иностранных дел. В то же время, как это ни парадоксально… Из ВР в МИД продолжают поступать письма на имя ТАРАСЮКА с просьбой принять участие в мероприятиях по программам иностранных делегаций как министра иностранных дел», - сказал А.ДЕЩИЦА. По его словам, это противоречит сообщению пресс-службы аппарата парламента о том, что Б.ТАРАСЮК был освобожден от должности 1 декабря.

А.ДЕЩИЦА также отметил, что бюджетное финансирование МИД Украины на 2007 год не было начато. «По состоянию на 15.00 директор валютно-финансового Департамента МИД подтвердил, что бюджетное финансирование МИД на этот год не открыто», - сказал он.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, МИД не получил ответа от госказначейства о причинах задержки финансирования. Он также подтвердил, что сотрудникам МИД не был выплачен аванс.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на какие средства Б.ТАРАСЮК осуществлял свой официальный визит в Чешскую Республику 15-16 января, А.ДЕЩИЦА заметил, что согласно протоколу за пребывание министра, как главы официальной делегации, и членов делегации платила принимавшая сторона.

А.ДЕЩИЦА отметил, что в ближайшее время в МИД могут возникнуть проблемы в связи с необходимостью вносить плату за аренду помещений посольств и за жилье работников посольств, а также с оплатой электроэнергии и связи, горючего для автомобилей.

Кроме этого, Украине необходимо будет платить взносы в международные организации.

Руководитель пресс-службы МИД подчеркнул, что в связи с этим ситуация с прекращением финансирования министерства повлияет на международный имидж Украины. Он напомнил, что в прошлом году уже были заблокированы счета МИД, но после предоставления министерством соответствующих документов финансирование было возобновлено.

Также, по словам А.ДЕЩИЦЫ, в связи с прекращением финансирования МИД могут возникнуть проблемы с проведением в Киеве заседания Тройки ЕС – Украина на уровне политических директоров. «Нормально принимающая сторона должна была бы гостеприимно их принять», - подчеркнул он.

Согласно информации сотрудников МИД, зарплатная ставка первого секретаря министерства составляет 1115 грн., специалиста – 800 грн.

Как сообщалось, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г.Киева с иском к Верховной Раде о признании отмеченного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве совершить определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г.Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, в соответствии с которым Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2006 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года о приостановке действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу Представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по сути в Шевченковский районный суд Киева.

10 января 2007 г. МИД Украины распространило комментарий, в котором отметило, что несмотря на решение Апелляционного суда Киева, Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять должностные обязанности министра.

18 января Б.ТАРАСЮК заявил, что «после принятия 1 декабря 2006 года Верховной Радой Украины незаконного постановления о его освобождении от должности министра иностранных дел внешнеполитическое ведомство оказалось в ситуации целеустремленного блокирования его работы со стороны руководства Кабинета Министров и отдельных правительственных структур».