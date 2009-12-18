Эксперт назвал трех кандидатов, у которых есть перспективы роста
Бала про технологию передачи голосов
Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что технология передачи голосов во втором туре президентских выборов труднореализуема для любого кандидата.
Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.
По мнению эксперта, в случае с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ она «почти нереальна», кто бы ни выступил в его поддержку.
Политолог заявляет, что сегодня политтехнологами в принципе еще не придуманы относительно эффективные механизмы линейной передачи голосов от одного кандидата к другому. «Мы можем лишь говорить о PR-эффекте такой поддержки или же о частичной конвертации электоральной поддержки в рамках определенных идеологических ценностей. Более того, кто бы ни вышел во второй тур, ему сложно будет вести кампанию за чужого избирателя с помощью т. н. «третьих кандидатов». Однако наиболее затрудненной такая технология передачи голосов будет, прежде всего, для В.ЯНУКОВИЧА, у которого слишком низкий потолок расширения электоральной базы», - считает эксперт.
По мнению В.БАЛЫ, серьезные перспективы для прироста электората есть у Сергея ТИГИПКО, частично – у Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО.
«Увеличение электоральной базы В.ЯНУКОВИЧА между первым и вторым туром возможно на уровне 5, максимум 10%. В случае с Ю.ТИМОШЕНКО можно говорить о гипотетической возможности улучшить свой результат в первом туре на порядок. Приблизительно такая же, а то и большая динамика может быть у С.ТИГИПКО и В.ЮЩЕНКО, в случае правильного позиционирования накануне первого тура», - в частности заявил В.БАЛА.