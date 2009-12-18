Эксперт назвал трех кандидатов, у которых есть перспективы роста

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что технология передачи голосов во втором туре президентских выборов труднореализуема для любого кандидата.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, в случае с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ она «почти нереальна», кто бы ни выступил в его поддержку.

Политолог заявляет, что сегодня политтехнологами в принципе еще не придуманы относительно эффективные механизмы линейной передачи голосов от одного кандидата к другому. «Мы можем лишь говорить о PR-эффекте такой поддержки или же о частичной конвертации электоральной поддержки в рамках определенных идеологических ценностей. Более того, кто бы ни вышел во второй тур, ему сложно будет вести кампанию за чужого избирателя с помощью т. н. «третьих кандидатов». Однако наиболее затрудненной такая технология передачи голосов будет, прежде всего, для В.ЯНУКОВИЧА, у которого слишком низкий потолок расширения электоральной базы», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, серьезные перспективы для прироста электората есть у Сергея ТИГИПКО, частично – у Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО.

«Увеличение электоральной базы В.ЯНУКОВИЧА между первым и вторым туром возможно на уровне 5, максимум 10%. В случае с Ю.ТИМОШЕНКО можно говорить о гипотетической возможности улучшить свой результат в первом туре на порядок. Приблизительно такая же, а то и большая динамика может быть у С.ТИГИПКО и В.ЮЩЕНКО, в случае правильного позиционирования накануне первого тура», - в частности заявил В.БАЛА.