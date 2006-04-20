Пауло Коэльо проведет в Киеве вечеринку для избранных поклонников (фото)

На Украину прибыл Пауло Коэльо. Мегапопулярный бразильский писатель планирует презентовать новую книгу «Дневник мага» и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Чернобыльской трагедии. На своей первой встрече с читателями в киевском книжном магазине “Буква” Коэльо предупредил, что много времени на раздачу автографов уделять не намерен, потому что цель его пребывания в Украине намного масштабнее. Тем не менее, Коэльо согласился ответить на несколько вопросов корреспондента «Нового Региона»:

- Мистер Коэльо, чем вам так понравилась Украина, что вы приехали сюда во второй раз?

Пауло Коэльо: Прежде всего, я хочу поблагодарить своих читателей в Украине. Это – весьма особенное место для меня.

В течение своего первого визита на Украину я почувствовал некую необъяснимую привязанность к этому месту. Официально я здесь для участия в конференции, посвященной годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Но я решил приехать на пять дней раньше этих официальных событий, чтобы иметь возможность встретиться со своими преданными читателями.

Мне очень важен момент общения с читателями, и я ждал его. Буду подписывать свои книги всем желающим и в Киеве, и в Одессе, которую я собираюсь посетить.

В этом году я принял решение провести 90 дней в дороге. Это путешествие – символическая дань началу моего творческого пути. Я собираюсь посетить те места, к которым я привязан по тем или иным причинам. Это паломничество, которое началось 30 марта, включит и «чернобыльскую тему».

- Сегодня в Киеве вы проводите вечеринку для своих избранных читателей. Расскажите про это.

П.К.: Для многих, может, будет необычным то, что я и организаторы моего приезда в Украину решили провести что-то вроде вечеринки, на которую я приглашаю двести человек. Это, безусловно, будут мои читатели и, поверьте, было не просто их выбрать. Заявок приходило очень много, но всех один ресторан (встреча пройдёт в одном из ресторанов центра Киева) не вместит.

Я знаю, что почитателей моего творчества намного больше, и я благодарен Богу за это.

Целью этой неформальной встречи, вернее её поводом будет двадцатая годовщина выхода в свет моей первой книги – «Паломничество». Именно тогда в 30-летнем возрасте я стал писать. Эта книга изменила мою жизнь, потому что до неё я мечтал стать писателем. Так что всех ждёт праздник.

- Говорят, вы собираетесь написать книгу про Украину. Будете ли вы собирать материал для неё в течение этого визита в Киев и Одессу?

П.К.: Я никогда не говорил, что собираюсь писать целую книгу про Украину. Когда я впервые увидел Украину и познакомился с ней, то, конечно, написал несколько заметок про вашу страну.

В своей новой книге я упоминаю Чернобыль. Моя команда пытается организовать церемонию раздачи автографов именно в Чернобыле 26 апреля. Но это непростая процедура, которая должна быть утверждена правительством. Мы зависим от этого решения.

И я очень надеюсь, что правительство одобрит эту идею, и я смогу показать всему миру, что случилось в Чернобыле двадцать лет назад.

-- Вы встречались лично с Хосе Луисом Борхесом и Габриелем Гарсиа Маркесом? У вас с ними явно много общего!

П.К.: Я всегда мечтал встретиться с Борхесом, но этого не произошло. Однако я встречался с Маркесом, и он очень мягко отзывался о моих книгах. Он их хвалил.

- Вы и ваши книги – мегапопулярны. Но бытует мнение, что вы «писатель для подростков». Как вы считаете, это правда?

П.К.: Все мы в душе подростки, с юношескими стремлениями. Я надеюсь, что в сердце каждого это есть.

Писатель планирует пробыть в Украине восемь дней.