Наша Украина будет сотрудничать с Луценко

Лидер парламентской фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что его политическая сила будет активно сотрудничать с движением “Народная самооборона”, инициированным Юрием ЛУЦЕНКО.

Об этом он сообщил в интервью “Україні молодій” (№10, 19 января с.г.).

В.КИРИЛЕНКО сказал, что “Наша Украина” приветствует создание “Народной самообороны”. “Думаю, мы будем свидетелями ярких мероприятий, которых будет проводить эта организация. Потому взаимодействие и сотрудничество между “Нашей Украиной” и “Народной самообороной” будет максимально тесным”, – сказал он.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он возглавит политическую партию "Народный Союз Наша Украина", а Ю.ЛУЦЕНКО – блок “Народная самооборона”, в которое войдет НСНУ, В.КИРИЛЕНКО сказал: “Обсуждаются самые разнообразные варианты”. “Думаю, ответы на эти вопросы может дать только съезд НСНУ, съезды других партий и общественных организаций. В любом случае мы нуждаемся в тесном взаимодействии всех политических сил, которые противостоят реваншу”, – сказал В.КИРИЛЕНКО.