Литвин предлагает пересчитать голоса между первым и вторым туром

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в Президенты Владимир ЛИТВИН предложит парламенту между первым и вторым туром выборов принять постановление о пересчете голосов избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он сообщил в интервью журналистам.

Спикер отметил, что между первым и вторым туром президентских выборов (а на это отводится три недели) предложит проект постановления ВР, в котором “будет отмечено требование пересчета бюллетеней, а также будет предложена выборочная проверка того, действительно ли голосовал тот или другой человек, или, возможно, на момент голосования он был за рубежом, и т.п.”.

По мнению В.ЛИТВИНА, те, “кто будет против такого постановления, признают, что они фальсифицировали выборы”.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что “выборы состоятся при любой погоде”. По его словам, “проблема в том, чтобы выборы Президента были честными”.

Он отметил, что во время поездок по стране “в каждом городе и селе люди говорят, что им предлагают деньги за голос или фальсификацию выборов”. “Наблюдается процесс массового подкупа в виде, так сказать “зарплаты” для руководителей и членов избирательных комиссий на участке”, - сказал спикер. По его словам, “люди живут очень бедно, и те, кто раньше обворовал людей, сегодня пытаются подкупить их таким способом с расчетом, что люди с благодарностью “организуют” необходимые результаты выборов на каждом участке”. В.ЛИТВИН отметил, что потом, придя к власти, “эти политики будут в очередной раз “отбивать” те деньги, которые они потратили на выборы”.

“Я разъясняю людям: это вам в качестве подачки возвращают деньги, которые у вас украли, поэтому деньги берите, а действуйте так, как того требует Конституция, закон, голосуйте по совести”, - сказал В.ЛИТВИН.