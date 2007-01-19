Янукович и Мороз попрощались в Харькове с Кушнарёвым

Сегодня в Харьков прибыли премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью народного депутата Евгения КУШНАРЁВА.

Как передает корреспондент УНИАН, высокопоставленные должностные лица посетили Харьковский оперный театр, где сейчас проходит гражданская панихида по Є.КУШНАРЁВУ.

В эти минуты к гробу подходят попрощаться народные депутаты, члены правительства, представители местной власти, харьковчане.

На церемонии присутствуют бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Олег ДЕМИН, Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.