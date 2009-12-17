Яценюк понял, что достучаться до до каждого очень сложно

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК борется за победу на президентских выборах, а не за третье место.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, политик отметил, что никогда не ставил перед собой задачи занять третью ступеньку в избирательной кампании. «Там уже много кандидатов толчется – и ЛИТВИН, и ЮЩЕНКО, и ТИГИПКО”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом отметил: ”я борюсь не за третье место – я борюсь за первое место, потому что только так я смогу реализовать те четкие цели, которые я поставил перед собой, перед страной, перед людьми”. Он сказал, что стремится “убедить людей, что изменить страну мы сможем только вместе».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не считается с колебаниями рейтингов и его не волнуют социологические исследования, которые “заказывают штабы других кандидатов в Президенты”. Он отметил, что “к колебаниям в соцопросах я никак не отношусь”. По его словам, “это еще одна технология». При этом он отметил: “о рейтингах мы поговорим 18 января 2010 года, потому что там все это будет известно – у кого какие рейтинги, у кого какая поддержка, какая кампания правильная и какая неправильная».

Отвечая на вопрос, почему он избрал для своей избирательной кампании такой непростой путь – встречи с избирателями с глазу на глаз, а не как другие кандидаты в Президенты – рекламирование через телевидение, А.ЯЦЕНЮК отметил, что не пошел “путем пластмассовой политтехнологической кампании”. Он отметил, что такая кампания называется «за все хорошее, против всего плохого». “У меня такой кампании нет», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что кандидат в Президенты, “который имеет свою позицию, а не является продуктом политтехнологий, должен идти к людям и должен достучаться до каждого гражданина». По его словам, именно во время общения люди понимают, кто ты в действительности, что ты - «не мыльный пузырь, который быстро надувается, а затем раз – и сдувается». В то же время он отметил, что “достучаться очень сложно”. “Не все быстро и легко происходит”, - сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, завтра А.ЯЦЕНЮК посетит Ивано-Франковск, в субботу – Черновцы, а в воскресенье – Львов.