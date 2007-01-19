Смерть Кушнарева используют для провокаций

Харьковская областная организация "Нашей Украины" заявляет о провокациях со стороны политических оппонентов, которые используют имя Евгения КУШНАРЁВА для дискредитации “Нашей Украины”.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

"Партия "Наша Украина" не имеет никакого отношения к провокациям, которые были устроены накануне в Харькове, где автомобили якобы с флагами нашей партии ездили по городу, а из мегафонов доносились неэтичные реплики в адрес покойного Евгения КУШНАРЁВА", - сказал руководитель Харьковской областной организации “Нашей Украины” Ярослав ЮЩЕНКО.

“Я считаю такие действия просто нечеловеческими: когда даже на смерти человека пытаются получить еще дополнительный пиар, выжать все по максимуму", - сказал он.

Я.ЮЩЕНКО также сообщил, что уже обратился к начальнику Харьковской милиции Игорю РЕПЕШКО с просьбой выяснить, кто эти люди.