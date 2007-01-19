Мороз написал Ющенко письмо с просьбой

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ направил письма Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

Текст соответствующего письма размещен на официальном сайте ВР.

В связи с письмом главы государства от 18 января 2007 года № 1-1/53 относительно Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", вето Президента Украины на который было преодолено парламентом 12 января 2007 года, А.МОРОЗ считает целесообразным отметить следующее.

Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2006 года и 27 декабря 2006 года направлен на подпись Президенту Украины.

29 декабря 2006 года главе Секретариата Президента Украины БАЛОГЕ В.И. было направлено письмо за подписью руководителя аппарата Верховной Рады Украины ЗАЙЧУКА В.О. о необходимости исправления в тексте переданного Президенту Украины Закона технической ошибки.

“В своем письме Вы сообщаете, что об этой технической ошибке Секретариат Президента Украины, в свою очередь, сообщил Кабинету Министров Украины и Министерству юстиции Украины, а, следовательно, органам исполнительной власти, которые осуществляли анализ принятого Закона, были проинформированы о ее исправлении”, - напоминает В.ЮЩЕНКО А.МОРОЗ.

По словам председателя ВР, 11 января 2007 года в Верховную Раду Украины поступили предложения Президента Украины к Закону Украины "О Кабинете Министров Украины" для повторного рассмотрения данного Закона в соответствии со статьей 94 Конституции Украины. К предложениям Президента Украины добавлялся текст Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", содержание которого отвечало принятому Верховной Радой Украины 21 декабря 2006 года решению и в котором была исправлена указанная техническая ошибка.

“В соответствии со статьей 89 Конституции Украины указанные предложения Президента Украины вместе с переданным Вами текстом Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" были рассмотрены 12 января 2007 года в соответствующем комитете Верховной Рады Украины, который принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины преодолеть вето Президента Украины в отношении Закона Украины "О Кабинете Министров Украины"”, - отмечает А.МОРОЗ.

Он добавляет, что “также для повторного рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины 12 января 2007 года народным депутатам Украины был роздан возвращенный Вами текст Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", содержание которого отвечало принятому Верховной Радой Украины 21 декабря 2006 года. После преодоления вето указанный текст без всяких изменений в тот же день был направлен Вам на подпись”.

“Таким образом, учитывая то, что при принятии Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" и при преодолении вето Президента Украины в отношении него Верховная Рада Украины действовала в полном соответствии с конституционной процедурой, и ввиду того, что после повторного принятия Закона (преодоление вето на Закон) Верховной Радой Украины каких-либо правовых оснований для повторного применения Президентом Украины права вето не существует”, А.МОРОЗ просит, несмотря на сделанное Президентом 18 января заявление, подписать данный Закон в установленный Конституцией Украины срок.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что повторно будет ветировать закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.