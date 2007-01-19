Милиция выселяет Червоненко

Председателя Запорожской областной государственной администрации Евгения ЧЕРВОНЕНКО принудительно выселяют из коттеджа на территории профилактория облУВД, в котором он проживает с момента приезда в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам Е.ЧЕРВОНЕНКО накануне на заседании коллегии Запорожской облгосадминистрации.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, 17 января на его имя поступил документ за подписью одного из заместителей Запорожского облУВД, в котором утверждается, что в занимаемом губернатором коттедже обнаружены серьезные нарушения в работе системы вентиляции, вследствие чего дом подлежит сносу.

При этом губернатор заявил, что комиссия из 4 специалистов, обследовавшая занимаемое им здание, пришла к иному выводу.

"Эта комиссия исследовала помещение, и ее вывод такой: для устранения недостатков достаточно установить дополнительное вентиляционное устройство и прочистить вентиляционные каналы. О демонтаже здания речи не идет", - заявил губернатор.

Кто именно входил в состав комиссии, по чьей инициативе она собиралась и каким образом за 1 день успела не только исследовать дом и системы вентиляции профилактория, но и предоставить официальное заключение, губернатор не уточнил, однако обвинил руководство УВД в заангажированности и сообщил, что готов сам покинуть коттедж.

"Получается, что руководство УВД готово снести целое здание, чтобы выселить неугодного губернатора. Да я и сам выселюсь", - заявил губернатор.

Как сообщал УНИАН, очередной раз конфликт между губернатором Е.ЧЕРВОНЕНКО и начальником Запорожского облУВД Виктором ОЛЬХОВСКИМ обострился после появления на днях в СМИ информации о том, что правоохранителями планируется составить на Е.ЧЕРВОНЕНКО протокол о коррупции, так как он не оплачивает коммунальные услуги и аренду коттеджа, в котором проживает. Информация давалась со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сам В.ОЛЬХОВСКИЙ ее не подтвердил, однако губернатор заявил, что появление этого материала было инициировано руководителем УВД. В качестве опровержения информации о своих коррупционных деяниях Е.ЧЕРВОЕНЕНКО разместил на официальном сайте Запорожской облгосадминистрации заявление, в котором отразил свое видение сложившейся ситуации, а так же опубликовал договор об аренде коттеджа сроком действия с 29.12.2005г. по 29.11.2006г. и 4 квитанции об оплате.