Гриценко советует Стельмаху покаяться и уйти в отставку

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ должен рассказать правду о махинациях в финансовом учреждении и оставить свою должность, как того требует действующее законодательство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницком, комментируя ситуацию, связанную с завершением 16 декабря пятилетнего срока пребывания В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ.

“Если у В.СТЕЛЬМАХА остались признаки честности, он должен рассказать обо всех махинациях в Нацбанке и оставить свою должность”, - сказал А.ГРИЦЕНКО. Поэтому он советует воспользоваться этим шансом и раскрыть всю правду о работе Нацбанка.

“Пусть выйдет на пресс-конференцию и расскажет журналистам о том, как передавались деньги на рефинансирование банков, каким частным банкам, кто получил эти деньги, через какие многомиллиардные откаты”, - уточнил А.ГРИЦЕНКО.

После этого кандидат в президенты рекомендует председателю НБУ добровольно написать заявление и уйти в отставку, не ожидая, когда такое решение примет действующий или новоизбранный Президент.

“Пребывание В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя Национального банка на протяжении нескольких лет подрывало доверие к государственным финансам и вообще доверие людей к власти”, - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Как пример он вспомнил о махинациях при колебании курса гривни и выделение 120 млрд. грн. на рефинансирование банков и т. п.

Как напомнили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, ранее он заявлял: “Если бы в Украине действовали законы, СТЕЛЬМАХ уже давно оказался бы за решеткой”.