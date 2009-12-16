Эксперт увидел, что Донбасс меняет политические приоритеты

Поездку премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Луганскую область, несмотря на жесткое противодействие Партии регионов, деструктивные политтехнологии, введение карантина и обработку рядовых избирателей, с технологической точки зрения можно считать удачной.

Так прокомментировал поездку Ю.ТИМОШЕНКО в Луганскую область 15 декабря и ее встречу с рабочими коллективами АМК и “Ровенькиантрацит” заместитель Директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, сообщили УНИАН в АМС.

По его словам, был на практике подтвержден лозунг о том, что Донбасс меняет политические приоритеты.

«Донбасскими штабами ЯНУКОВИЧА визит Ю.ТИМОШЕНКО на Луганщину оценивался как реальная опасность для монопольной работы с местным избирателем. Очевидно, тенденция к смене политических приоритетов этого региона является просто убийственной для ПР. И это вызывает панику у местных технологов и креативщиков, обращающихся к неадекватным методам политической коммуникации. Отсюда все эти многочисленные призывы ТИМОШЕНКО не приезжать в регион, демонтаж палаток, введение карантина и даже порча наружной рекламы. И тот факт, что встречи с премьер-министром проходят достаточно активно, избиратель, несмотря на многолетние засилье одной партии, готов слушать их оппонентов, стимулирует компанию ЕФРЕМОВА-ЛАНДИКА к еще более неадекватным мерам», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мне нию, технологи Партии регионов на региональном уровне делают достаточно серьезную ставку на так называемую войну компроматов, пытаясь перевести дискуссию в эмоциональную плоскость.

«Такая тактика вполне оправдана, если принимать во внимание тот факт, что ответные действия уже вряд ли даже гипотетически смогут усилить негатив ЯНУКОВИЧА. Очевидно, по их мне нию, после двух даже погашенных судимостей сложно что-то дополнительно придумать. Поэтому технологи ПР действуют по отношению к оппонентам без оглядки на возможные последствия. В то же время, такая тактика ошибочна, поскольку у избирателей отсутствует запрос на подобные методы дискуссии», - сказал эксперт.