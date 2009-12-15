Штаб Януковича придумал карантин, чтобы не пустить людей к Тимошенко?

Партия регионов допустила опасную с точки зрения технологии ошибку, не поддержав выделение необходимых средств на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии директора Агентства моделирования ситуаций Виталия БАЛЫ.

«Результаты такой ошибки они прочувствуют уже в ближайшее время, и ни где-либо, а у себя в вотчине – на Донбассе», - отметил эксперт, напомнив, в частности, о введении карантинных мероприятий в Луганской области.

«Донбасс вошел во вторую волну эпидемии гриппа. В связи с этим каждый случай заболевания калифорнийским или другим штаммом вируса можно рассчитывать как удар по электоральным позициям Партии регионов, завалившей голосование по выделению средств на борьбу с вирусом», - сказал В.БАЛА.

По его мнению, «технологи ЯНУКОВИЧА допустили опасную ошибку, пойдя на поводу у ЮЩЕНКО, стремящемуся во что бы то ни стало усложнить жизнь ТИМОШЕНКО. Однако если для него политическая судьба уже предрешена, то ЯНУКОВИЧУ подобные ошибки могут «вылезти боком».

Также В.БАЛА считает, что в ведении карантинных мероприятий в Луганской области в день, когда туда приезжает премьер Юлия ТИМОШЕНКО, можно также усмотреть технологию ПР, направленную на снижение активности избирателей, желающих пообщаться с главой правительства.

«Расчет местных креативщиков вполне понятен – введение карантина должно было отпугнуть рядовых избирателей от массовых встреч с ТИМОШЕНКО. Однако механизмы реализации этого проекта настолько непродуманны, что можно говорить о его несостоятельности и абсурдности», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2009 год, предусмотрев выделить 608 млн. грн. на борьбу с гриппом.

За данное решение проголосовали 246 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов, а во фракции НУ-НС за данное решение проголосовали лишь 45 народных депутатов.