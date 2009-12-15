В ПР говорят, что 200 людей готовятся ворваться к Януковичу домой

Партия регионов обвиняет БЮТ в подготовке провокации против лидера Партии регионов, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

“Штаб Юлии ТИМОШЕНКО, встревоженный продолжением падения ее рейтингов, готовит провокацию против самого популярного в народе кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА”, – говорится в заявлении.

Согласно сообщению, цель акции, которой руководит лично первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, любой ценой скомпрометировать в глазах избирателей В.ЯНУКОВИЧА и снизить его рейтинг.

“С этой целью разработан ряд спецопераций. Одна из них - с привлечением переодетых в гражданскую форму бойцов „Беркута”, которые под прикрытием народных депутатов БОНДАРЕНКО и АРЬЕВА должны силой ворваться на территорию урочища Межигорье, где находится дом, в котором проживает кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ. После проникновения спецгруппы в количестве 200 человек, беркутовцы и народные депутаты должны провести на территорию, где проживает кандидат в президенты, тысячу лиц, которыми руководит депутат Верховной Рады СЕМИНОГА. Депутат АРЬЕВ, которому поставлена задача медийного обеспечения акции, должен сделать все, чтобы на телеэкранах появился репортаж, из которого должно быть видно, что, якобы, вся территория Межигорья принадлежит Виктору ЯНУКОВИЧУ. Масовке, которой руководит СЕМИНОГА, уже роздан сценарий – что и кто должен выкрикивать на телекамеры”, – говорится в заявлении.

Партия регионов обращается к Президенту Украины, Генеральной прокуратуре, к международным наблюдателям, правозащитникам и всему украинскому и мировому сообществу с призывом “дать надлежащую правовую оценку экстремистским действиям штаба кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО”.

“Методы, которыми пользуется Юлия ТИМОШЕНКО в своей избирательной кампании, являются антидемократическими, неприемлемыми и имеющими признаки террористических действий. Украинское общество и мировое сообщество должны сделать вывод – что может принести в украинскую действительность человек, использующий подобные методы избирательной борьбы”, - говорится в заявлении.

Партия регионов еще раз заявляет, что кандидат в президенты В.ЯНУКОВИЧ стоит на принципиальных принципах честных избирательных соревнований. “Мы - за свободный выбор народа, мы - за демократические ценности. Мы против провокаций, политического терроризма. Мы против нарушения законов Украины и против нарушения общепринятых принципов и норм уважения к Конституции и правам человека”, – говорится в заявлении ПР.