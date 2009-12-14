Украинское телевидение все глубже скатывается в «заказы»?

На украинских телеканалах продолжает расти количество сюжетов с нарушением профессиональных стандартов информационной журналистики, которые могут свидетельствовать о заказном характере.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который проводит общественная организация «Телекритика» в рамках проекта общественной организации Internews Network «У-медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышение медиаграмотности широкого круга украинских граждан».

Как сообщили УНИАН в "Телекритике", на протяжении 30 ноября – 5 декабря телеканал ICTV снова вышел на первое место по количеству таких сюжетов.

Ранее «лидером» антирейтинга на непродолжительный период стал телеканал «Интер».

В количественных показателях объемы подозрительных материалов по сравнению с предыдущей неделей ощутимо возросли – ICTV показал 28 таких материалов, «Интер» - 27. В новостях ТРК «Украина» было обнаружено 14 подозрительных материалов, на “Новом канале” и «1+1» - по 13, на Первом национальном – 11, СТБ – 5. Ни одного материала с признаками заказа не вышло в новостях “5 канала”.

По данным мониторинга, почти все материалы с признаками заказа - это сюжеты и сообщения, посвященные избирательной кампании: предвыборным обещаниям, заявлениям, агитационным мероприятиям и турам кандидатов. В частности, в материалах фигурируют Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЮЩЕНКО, Владимир ЛИТВИН, Виктор ЯНУКОВИЧ, Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК. По мнению экспертов «Телекритики», события, о которых идет речь в этих материалах, не имеют значительного общественного веса и не являются полноценными информационными поводами для телевизионных новостей.

Между тем, по количеству нарушений профессиональных стандартов информационной журналистики, которые не являются свидетельствами возможного заказного характера материалов, вышел вперед телеканал «1+1»: в его новостях на протяжении указанного периода было зафиксировано 112 подобных случаев. Это более чем в два раза больше результата на прошлой неделе, когда «1+1» был лидером с 41 некачественным материалом. “Новый канал”, который занимал второе место с 40 материалами, улучшил свой результат до 26, вместо этого на второе место вышел ICTV с 54 материалами. Третье место – за ТРК «Украина» с 49 материалами, содержащими нарушения. Лучший результат у “5 канала” (11 материалов) и СТБ (15).

Справка УНИАН. С июня 2009 года на сайте «Телекритика» в рамках проекта «У-медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышение медиаграмотности широкого круга украинских граждан», который реализовывается общественной организацией «Телекритика» и ОО «Институт массовой информации» при поддержке Internews Network, еженедельно публикуется анализ соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов. Проект направлен на повышение уровня медиаграмотности украинского общества, стимулирование медиа к ответственности и соблюдению журналистских стандартов, повышение качества медийного продукта.