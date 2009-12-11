Гриценко назвал двух «директоров гриппозной паники»

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что во время проведения избирательной кампании действующий глава государства и премьер-министр переключили внимание людей с острых вопросов жизни страны на панику.

«С началом выборов ничего не изменилось. Если включить телевизор, можно увидеть, как Президент говорит плохие слова в адрес премьер-министра, если же переключить канал, то увидим, как премьер говорит то же о главе государства”, - выразил свое отношение к ходу президентской избирательной кампании А.ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В то же время, кандидат в президенты отметил другую особенность нынешней кампании – удачную попытку переключить внимание людей с острых, требующих ответов вопросов, на панику.

«Почему стоит промышленность, не финансируются ключевые программы бюджета, растет безработица, не несут ответственность за свои поступки ЛОЗИНСКИЙ или депутаты-педофилы? Вместо того, чтобы ответить на эти актуальные вопросы, нам показывают эпидемию гриппа, и это делается сознательно”, - отметил А.ГРИЦЕНКО, и в который раз заявил, что “директорами паники” являются действующий Президент и премьер-министр.

По его словам, “именно они остановили как страну, так и избирательную кампанию”. “В течение месяца кандидаты не могли встречаться с людьми, посещать регионы, а в это время ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО не исчезали с экранов телевизоров, проводили в прямом эфире свои совещания, ездили по ночам с телекамерами разгружать самолеты и ходили по больницам, жать руки якобы больным”, - сказал он.

Также кандидат в президенты в который раз предупредил работников правоохранительных органов о возможных экстремальных неожиданностях во время Новогодних праздников.

“Если подтвердится информация, что на сотни миллионов долларов закупаются часы, зонтики, свитера, куртки с символикой определенной политической силы, флешки для студентов для того, чтобы раздать на Рождество и Новый год избирателям с целью подкупа, таким кандидатам нужно дать жесткий ответ от правоохранителей. Ведь все эти “подарки” закупаются за украденные из бюджета деньги граждан”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.