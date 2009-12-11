Тимошенко: мы сегодня в бюджете едва сводим концы с концами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство со второй половины 2010 года обеспечит выделение льготных проездных билетов для студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня, отвечая на вопросы студентов.

«Мы предусматривали в 2008 году сделать такой переход для студентов, но на сегодня в бюджете едва сводим концы с концами. На финансирование льготных проездных необходимо приблизительно 200 млн. грн. – это достаточно большой объем средств, я не могу сказать, что мы это сможем сделать завтра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что соответствующее решение правительства о закупке по реальной стоимости проездных билетов для их дальнейшей льготной реализации студентам уже принято.

«Мы будем со второй половины 2010 года это делать», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в ближайшее время правительство намерено рассмотреть на своем заседании вопрос об упрощении системы выдачи утерянных студенческих билетов.