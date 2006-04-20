Тимошенко натравила на Ющенко интеллигенцию

Группа ведущих деятелей в отрасли науки, культуры, искусств обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой о поддержать создание демократической коалиции и с осуждением идеи „неестественных политических союзов”.

Как сказано в письме, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой БЮТ, они обращаются к Президенту как к гаранту украинской стабильности, демократии и гражданских свобод с тревогой, вызванной нарастанием напряженности в политической жизни государства и угрозой новой волны общественного разочарования.

“Результаты прошлых парламентских выборов четко и однозначно закрепили неизменность общественных настроений: путь Украины к демократии необратим, доверие к „революционным” событиям 2004 года – не подорвано. Общество услышало призыв своих доверителей – „Не предавай Майдан!” – и отозвалось стократ, но пока еще общество не знает, услышали ли политики сами себя и голос пробужденного народа”, отмечается в письме.

Его авторы убеждены: “Если анализировать непредвзято, то Украина с Востока до Запада была и остается единой: она хочет другой жизни - зажиточной, честной, справедливой, демократической. Так, пока еще разные ее регионы отличаются идеологическими приоритетами. Но все украинцы избрали Вас Президентом во имя построения новой Украины, другого общественного строя. И для цивилизационной самоидентификации в мире Украина все же выбрала демократическое продвижение, потому что лелеяла надежды на честность политических обязательств, звучавших из уст представителей политических блоков. Мы выражаем свое твердое убеждение, что дальнейшее подогревание настроений об отличиях, или, даже ментальной несовместимости украинцев из разных регионов нашего государства является преступным. Народ стремится, чтобы объединительной идеей новой власти неизменно было стремление к лучшей жизни всей Украины. Украинцы ожидают и надеются на искоренение на всего того неправдивого, фальшивого и преступного, что было порождено и культивировалось во внутренней политике с молчаливого согласия ее властителей и привело к напряжению в „разговоре” разных частей Украины одна с другой, в „духовном разговоре” между отдельными частями Украины.

Однако как громкие, задекларированные или реально существующие, так и кулуарные новости относительно принципов формирования новой парламентской коалиции вынуждают нас бить во все звоны совести и остатков здравого смысла. Общество дало своим избранникам мандат доверия, но народ не давал им мандат на образование неестественных политических союзов не то что по любви, а даже и по расчету, которые крушат надежды и издеваются над ожиданиями.

В природе нельзя скрестить коня и трепетную лань. Так же нельзя объединить движение в противоположных направлениях. Иначе придется признать, что весь народ – это сплошной популист, и он нужен политикам либо как статист, либо как испытательная безвольная толпа для разминки голосовых усилий, либо как донор. Но все эти три назначения отвратительны и оскорбляют нацию”.

“Интеграция экономики разных регионов и союз антагонистических политических сил – это разные категории и явления. Деньги с деньгами всегда договорятся. Но народные силы, те, что в 2004 году сожгли в себе безразличие и не усыпили совесть, никогда не одобрят и не поддержат „дерибан” народной веры в честное слово и честное действие политиков, которым доверяли. Следует смотреть правде в глаза. Нация поверила Вам и ожидает самого главного: свершения своих надежд, связанных с Вами и самореализации.

Сегодня в Украине сложилась редкая возможность создать уникальный тандем власти и национального интеллекта, который станет непревзойденной по своей надежности и преданности опорой в осуществлении программ роста Украины, ее духовного и культурного возрождения, интеграции в европейское и мировое сообщество.

Не только простая арифметика подтверждает, что политическая коалиция БЮТ, НСНУ и СПУ – это ход на опережение, это приближение к нормальной, ожидаемой поколениями жизни. Народ подтвердил, что продвижение страны в таком обществе приемлемо для народа. Объединение Блока Юлии Тимошенко, “Нашей Украины” и СПУ – это честно. Все остальное – обманчиво и отчасти аморально. Даже Бог, к которому так апеллируют политики в свои худшие времена, любит троицу. Естественную. Заявленную заранее в единстве, согласии и гармонии. Это станет гарантией, что наше государство займет достойное место в авангарде мировой цивилизации”, - убеждены авторы обращения к В.ЮЩЕНКО.

Под письмом поставили подписи: академик НАН Украины, президент НАН Украины Борис ПАТОН, председатель Национального Всеукраинского музыкального союза Анатолий АВДИЕВСКИЙ, ректор Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств, профессор, доктор философии, лауреат Государственной премии Украины в отрасли науки и техники, заслуженный работник образования Украины Василий ЧЕРНЕЦ, академик НАН Украины Иван ДЗЮБА, директор Института литературы им. Т.Шевченко Николай ЖУЛИНСКИЙ, академик НАН Украины, директор Института украиноведения им. И.Крипьякевича Ярослав ИСАЕВИЧ, писатель, лауреат Государственной премии Украины им. Т.Шевченко Павел ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, писатель, лауреат Государственной премии Украины им. Т.Шевченко Степан КОЛЕСНИК, председатель Всеукраинского общества „Просвита”, народный депутат Украины Павел МОВЧАН, академик НАН Украины, председатель правления Украинского Фонда культуры, народный депутат Украины Борис ОЛИЙНЫК, писатель, лауреат Государственной премии Украины им. Т.Шевченко Александр СИЗОНЕНКО, председатель подкомитета по правам человека Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, член президиума Союза писателей Украины, народный депутат Украины Виктор ТАРАН (ТЕРЕН), композитор, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины, лауреат Национальной премии им. Т.Шевченко Евгений СТАНКОВИЧ, председатель Национального союза театральных деятелей Украины, народный депутат Украины Лесь ТАНЮК, академик Академии искусств Украины, председатель Национального союза художников Украины, народный художник Украины Владимир ЧЕПЕЛИК, председатель Национального союза писателей Украины, народный депутат Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ.