В ЕЦ просят не нагнетать панику

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает кандидатов в президенты прекратить нагнетать панику вокруг темы фальсификаций на выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Заявления Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО, В.ЛИТВИНА и других кандидатов в президенты о возможных фальсификациях выборов являются ни чем другим, как созданием информационного поля для будущих торгов и судебных войн. Нужно прекратить нагнетать панику вокруг технических проблем проведения выборов», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя многочисленные высказывания политиков на тему фальсификации результатов голосования.

Народный депутат отметил, что наблюдатели на президентских выборах в Украине, в том числе от таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ, никаких серьезных нарушений до сих пор не зафиксировали. По его словам, большинство наблюдателей сегодня говорит лишь о вероятных рисках, а не о конкретных фактах нарушений, а такие типичные нарушения, как, например, финансирования политической рекламы из теневых фондов, занижение тиража печатных агитационных материалов, были и во время предыдущих кампаний, но никогда существенно не влияли на результаты выборов.

«Сегодня практически каждый из основных участников избирательной гонки имеет достаточные организационные и финансовые возможности, чтобы контролировать каждый шаг своих оппонентов и предупредить какие-либо возможные незаконные действия до и во время голосования», - отметил он.

По мнению И.КРИЛЯ, основные кандидаты могут быстро решить большинство проблем, вокруг которых они перед телекамерами нагнетают панику. «Реальные угрозы, которые сегодня могут помешать проведению прозрачных и демократических выборов в Украине, созданы руками самих фаворитов избирательной гонки. Первая угроза – недостаточное финансирование подготовки и проведения выборов. Вторая – пробелы в законодательстве, которые не создали надежных предохранительных механизмов против фальсификаций», - отметил депутат.

И.КРИЛЬ считает, что каждую из этих проблем можно решить еще до 17 января. «Ю.ТИМОШЕНКО, как действующий премьер-министр, может решить вопрос финансирования выборов, внеся проект бюджета на 2010 год в Верховную Раду с соответствующими статьями. В.ЯНУКОВИЧ, как лидер оппозиции, вместе с фракцией Партии регионов может разблокировать процесс внесения изменений в избирательное законодательство. Президент и спикер, без проволочек подписав эти законопроекты, имеют возможность ускорить вступление их в силу, - отметил председатель “Единого Центра”.