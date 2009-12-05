В Харькове торжественно открыли реконструированный к Евро-2012 стадион

В Харькове состоялась торжественная церемония открытия реконструированного к Евро-2012 стадиона «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, представители УЕФА, Федерации футбола Украины, руководители местной власти.

Поздравляя с праздником, Президент поблагодарил всех, кто активно участвовал в реконструкции стадиона «Металлист», в частности генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, наградив его «Орденом за заслуги ІІ степени». Награды также получили проектировщики и исполнители реконструкции стадиона, в частности заслуженный архитектор Украины Александр ЧУБ, генеральный директор компании «Стальконструкция» Сергей ЕВЕЛЬ.

После торжественной части в эти минуты начался матч Чемпионата Украины между харьковским клубом «Металлист» и киевской «Оболонью».

Справка УНИАН. В 2007 году стадион «Металлист» был внесен в государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, и сейчас он рассматривается УЕФА как объект, на котором будут проводиться матчи Чемпионата Европы.

По словам реконструкторов, проект уникален, и крыша стадиона может выдержать землетрясение силой 8 баллов. На сегодняшний день в ходе реализации проекта реконструкции было освоено 365 млн. грн. Как ранее заявили представители местной власти, авторы проекта реконструкции и исполнители будут выдвинуты на получение Государственной премии Украины в области архитектуры.